Inka Bause: Nach „Bauer sucht Frau“ herrscht Gewissheit

Am Dienstagabend (1. Juli) zur Primetime ging es beim RTL-Kuppelformat „Bauer sucht Frau International“ wieder heiß her. Moderatorin Inka Bause lockerte die Stimmung in der Episode der 7. Staffel wie gewohnt souverän und humorvoll auf.

Wie schon in vorherigen Episoden ist der Konkurrenzkampf intensiv, die Gefühle fahren Achterbahn und es werden sogar Tränen vergossen.

Doch wie ergeht es Moderatorin Inka Bause beim Blick auf die Einschaltquoten? Konnte die 56-Jährige mit einem Lächeln in den Tag starten? Oder erwies sich die 6. Folge als Quoten-Desaster?

„Bauer sucht Frau“: In Namibia wird eine Teilnehmerin bitter enttäuscht

Schon in Folge fünf funkte es zwischen Rinderfarmer und Maisanbauer Björn aus Namibia und seiner Auserwählten Lea. Dabei kam es sogar zu einem Kuss. Lea erzählt das Sarah, doch für sie bricht damit eine Welt zusammen.

++ Auch für dich interessant: Bittere Tränen bei „Bauer sucht Frau International“ – „Da fehlen mir die Worte“ ++

Vor Björn und Lea hält sie die Fassung, doch im Interview platzt der Ärger raus: „Mir ist richtig schlecht, ich kann das gar nicht glauben. Habe ich mich so getäuscht?“

Wenig später bricht Sarah im Gespräch mit Björn komplett zusammen und es fließen Tränen. Doch später hat sie sich beruhigt, kann sich wieder voll und ganz auf das Format einlassen und um Björns Herz kämpfen.

Wie viele Zuschauer verfolgten das Kuppel-Format?

Nach den Einschaltquoten von „DWDL“ setzt sich der bisherige durchwachsene Quotenschnitt fort. Insgesamt verfolgten rund 2,3 Millionen Zuschauer die aktuelle „Bauer sucht Frau“-Episode, was einem relativen Marktanteil von 12 Prozent entspricht.

Besonders ernüchternd: Im Vergleich zum Montag war „Bauer sucht Frau International“ nicht Primetime-Sieger. Das Format musste sich der Konkurrenz von „In aller Freundschaft“ geschlagen geben.

Rund 364.000 Zuschauer aus der wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, während „In aller Freundschaft“ etwa 366.000 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme lockte. Somit stehen Marktanteile von 10,8 Prozent und 11,3 Prozent im Raum.

Am Ende bleibt es spannend, ob „Bauer sucht Frau International“ auch im Verlauf der nächsten Woche so hoch bei den Menschen im Kurs steht. Am Dienstag, 8. Juli, wird Gewissheit herrschen.