„DSDS“: RTL-Zuschauer gehen auf Bohlen und die Jury los – „Einfach nur Müll“

Wenn man der diesjährigen Staffel von „DSDS“ eines nicht absprechen kann, dann wohl die Tatsache, dass sie einen Aufreger nach dem anderen produziert. Für Unterhaltung ist bei RTL also auf jeden Fall gesorgt. Da war zunächst der Skandal um Dieter Bohlen und Trash-TV-Darstellerin Jill Lange, darauf folgten die Differenzen zwischen Katja Krasavice und Bohlen und nun geht es in den Recalls munter weiter. Denn zufrieden mit den Entscheidungen der Jury sind die „DSDS“-Fans nicht.

So flogen in der Folge, die RTL am Samstag (25. Februar 2023) ausstrahlte, gleich vier „DSDS“-Kandidaten raus. Melino, Tilly, Riccardo und Clara mussten schon nach dem Recall die Segel streichen. Sehr zum Unmut der Fans bei Instagram.

Peinlich-Performance bei „DSDS“

„So unfair. Riccardo ist raus, dafür sind die Mädels von ‚Wildberry Lillet‘ weiter – wie geht sowas? Die waren grottenschlecht“, schimpft beispielsweise ein Zuschauer. Ein anderer fragt sichtlich fassungslos: „Fatih weiter. Big N ebenso? Riccardo musste bei zwei Granaten ran und deswegen fliegt er? Vier hatten Texthänger in einer Gruppe und drei kommen weiter? Wo ist denn der Sinn?“ Während eine Dritte schimpft: „Waaaas?! Was ist mit der Jury bitte falsch? Leute, die verkackt haben, werden aufgrund der Vergangenheit, weil sie gut waren, weiter gelassen und Tilly schmeißen sie raus? Sie hat so eine krasse Stimme, konnte den Text und war auch nicht schlecht. Was ist denn falsch bei der Jury? Null Verständnis dafür. Diese Staffel ist einfach nur Müll, sehr enttäuscht… Dieter labert auch nur scheiße. Kann den nicht ernst nehmen.“ (Eine DSDS-Kandidatin packt über die Dreharbeiten aus)

Die Zuschauer haben vor allem bei dem „Wildberry Lillet“-Beispiel einen Punkt. Den Song von Nina Chuba sollten Aileen, Bohlens besondere Freundin Jill, Marleen und Clara hinlegen. Und sagen wir es mal so, eine gute Figur machten die vier Damen nur bedingt. Denn auch wenn der Songtext nicht gerade an „Stairway to Heaven“ herankommt, schaffte es keine der Frauen, sich die Lyrics zu merken. Der Auftritt erinnerte mehr an eine Performance in einem Karaoke-Club in der Düsseldorfer Altstadt um halb drei, als an einen DSDS-Recall.

Das merkte auch Dieter Bohlen. „Ihr wart mit Abstand die schlechteste Gruppe heute“, fasste der Poptitan treffend zusammen. Warum trotzdem nur Clara die Segel bei DSDS streichen musste, bleibt aber wohl sein Geheimnis.