DSDS: Eskalation unter den Kandidaten! Plötzlich fliegen ordentlich die Fetzen

Eigentlich sind die Kandidaten bei DSDS dafür da, um den Titel der besten Stimme 2023 zu ergattern und somit eine professionelle Gesangskarriere zu starten. Doch mit Professionalität hat diese Situation relativ wenig zu tun.

In den aktuellen Folgen sind die Sänger und Sängerinnen auf Mallorca. Dort kämpfen sie im großen Auslands-Recall um ein Ticket in den Live-Shows. Doch plötzlich eskaliert die Situation unter den DSDS-Kandidaten komplett.

DSDS: Heftige Diskussionen um Betten und Co.

Nach ihrem Aufenthalt auf dem Campingplatz sind die Kandidaten heilfroh, dass sie endlich in ein richtiges Haus ziehen dürfen. Glücklich und mit bester Laune packen sie also ihre sieben Sachen zusammen und machen sich auf den Weg in ihr neues Domizil. Doch kaum dort angekommen, wird klar: Das Zusammenwohnen wird den ein oder anderen ordentlich auf die Probe stellen.

Es beginnt schon damit, dass einige ihre Schuhe nicht ausziehen und direkt das Haus schmutzig machen. Der nächste Streit lässt auch nicht lange auf sich warten. Denn einige Kandidaten stürmen direkt in die Schlafzimmer und reservieren sich das Bett ihrer Wahl, ohne Absprach mit den anderen. „Leute zeigen ihre wahren Gesichter“, sagt ein wütender Teilnehmer.

DSDS: Katja und Pietro bekommen Streitereien mit

Im nächsten Moment streiten die angehenden Sänger dann auch noch um das Essen. Denn viele stürzen sich sofort auf die Pizzen und teilen nicht mit den anderen. So spaltet sich die Gruppe relativ schnell in zwei Lager. Mitten in dem Chaos kommen dann auch noch Jury-Mitglieder Pietro Lombardi und Katja Krasavice durch die Tür gelaufen.

Direkt wird ihnen von den Streitigkeiten untereinander berichtet. Doch die beiden Profis schauen sich nur an und schütteln mit dem Kopf. Sie sind der Meinung, dass solche Zickereien unprofessionell seien und die Kandidaten sich doch lieber auf ihre Leistungen konzentrieren sollen.

