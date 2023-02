RTL-Star Katja Burkard: Dramatischer Notfall – es ging um Leben und Tod

Tue Gutes und spreche darüber – dieser Leitspruch gilt bei vielen Menschen in der Öffentlichkeit. Nicht so bei RTL-Moderatorin Katja Burkard. Die rettete nämlich im vergangenen Sommer einem Mann das Leben. Ein Wort über ihre Heldentat ließ die 57-Jährige aber erst jetzt fallen. Und das auch nur in einem Nebensatz.

Doch beginnen wir von vorne. Bei RTL-„Punkt 12“ ging es zuletzt um das Thema „Erste Hilfe“. Katja Burkard hatte sich dazu ihren RTL-Kollegen Roger Saha ins Studio eingeladen, der anhand einer Puppe vorführte, wie im absoluten Notfall schnell und effizient Hilfe geleistet werden kann.

RTL-Star Katja Burkard spricht über Rettungsaktion

Wieso Roger das so gut kann? Er ist ausgebildeter Rettungssanitäter. Doch was muss beziehungsweise kann man tun, wenn plötzlich ein bewusstloser Mensch vor einem liegt? Als Erstes sei es ganz wichtig, die Person anzusprechen, so Saha. Dazu gehöre es auch, die Person anzufassen. Sollte daraufhin keine Reaktion kommen, müsse man ganz nah an den Mund, um herauszufinden, ob die verletzte Person noch atme. Ein nach Luft-Schnappen sei dabei keine „richtige Atmung“, so der Experte. Im Gegenteil: Das bedeute, die Person sei wirklich in Lebensgefahr.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wichtig sei es dann nach Hilfe zu rufen, so Saha. So wisse man, dass man nicht alleine ist, und ein Rettungswagen auf dem Weg sei. In der Zwischenzeit müsse der Oberkörper des Patienten freigemacht werden, um mit einer Herzdruckmassage zu beginnen. Nichts Neues für Katja Burkard, wie sie bei Instagram verriet.

Mehr Nachrichten:

„Mein Kollege Roger Saha ist auch Rettungssanitäter und erklärt an einem Torso, wie Herzdruckmassage gemacht werden muss! Ganz wichtig, das zu wissen! Ich habe erst letzten Sommer davon profitiert, dass wir das bei ‚Punkt 12‘ immer wieder zeigen und konnte helfen, einem Mann das Leben zu retten“, so Burkard. Mehr zu ihrer Heldentat verriet die 57-Jährige dann aber nicht.