DSDS-Star Katja Krasavice geht radikalen Schritt – „Alles kommt ab“

Die 20. Staffel DSDS (RTL) ist gerade abgedreht. Für Jurorin Katja Krasavice offenbar ein perfekter Zeitpunkt, um einen radikalen Schritt zu gehen. Die Sängerin wagt eine heftige Typveränderung und ist kaum wiederzuerkennen.

DSDS-Star Katja Krasavice hat sich kurz nach dem Ende der Show die Haare komplett abgeschnitten und trägt jetzt kurzen Sleek-Look. Die Reaktionen der Fans sind eindeutig.

DSDS-Jurorin Katja Krasavice hat die Haare ab

Am Sonntag (30. April) überrascht Katja Krasavice ihre Fans mit einem echten Hammer. Die 26-Jährige hat sich nämlich kurzerhand die Haare abgeschnitten und das in einem Tiktok-Video festgehalten. „Ich schneide meine Haare ganz kurz. Alles kommt ab“, schrieb sie dazu.

In dem Video sitzt Katja Krasavice auf dem Friseurstuhl. Erst wird ihr Ansatz blondiert, dann werden die pinken Haare abgeschnitten. Dann sieht man die selbsternannte „Bitch“ mit mega kurzen Haaren. „Das ist so krass! Meine Haare sind ab“, so Katja. „Nik hat mir die verrückteste Veränderung an meinen Haaren gemacht.“

„Es steht dir alles Katja“

Und was sagen die Fans zu ihrer Typveränderung. Ihre Reaktion fallen zum großen Teil sehr positiv aus. Wir haben dir einige Kommentare rausgesucht:

„Katja kann machen und tragen, was sie will. Sie sieht immer so unfassbar gut aus.“

„Es steht dir alles Katja“

„Oh mein Gott, es sieht so gut aus“

„Das sieht richtig edel aus“

„Sogar ohne Haar wärst du immer noch ein Hingucker“

„Du bist immer so selbstbewusst und stehst zu dir. Find ich voll nice an dir“

Aber keine Sorge liebe Fans der Wandlungsfähigkeit von Katja Krasavice. Bei ihrem letzten Auftritt in Celle trug die Sängerin schon wieder einen blonden Bob. Mit Perücken und Extensions ist schließlich heutzutage alles möglich.