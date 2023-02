DSDS: Katja Krasavice enthüllt Wahrheit über Dieter Bohlen – „Bin mit meinem Plastikkörper echter als du“

Der Schlagabtausch zwischen den DSDS-Juroren Dieter Bohlen und Katja Krasavice geht in die nächste Runde. Nachdem der Poptitan bereits auf einen ersten Angriff der Rapperin reagiert hat, schlägt die 26-Jährige heftig zurück. In einem TikTok-Clip stellt sie den Musiker bloß.

Es geht um Dieter Bohlens geschmacklosen Kommentar gegenüber DSDS-Kandidatin Jill Lange und seine abfälligen Äußerungen über Katja Krasavice. Die Musikerin lässt sich nicht länger für dumm verkaufen und greift zu härteren Mitteln, um die Wahrheit zu enthüllen. Nun soll jeder sehen, warum sie den 68-Jährigen für einen „Lügner“ hält.

Katja Krasavice teilt gegen Dieter Bohlen aus: Ex-DSDS-Jurorinnen bedanken sich

Bereits wenige Tage zuvor hat Katja Krasavice angekündigt, dass sie am Sonntag (5. Februar) ein Video bei TikTok veröffentlichen werde, in dem sie allen beweisen wolle, „was für ein Lügner dieser alte, weiße Mann ist“. Um 14 Uhr erscheint dann ein fünfeinhalb Minuten langer Clip im Netz, in dem die „Bad Bitch“-Interpretin sowohl das Casting von Jill Lange thematisiert, als auch auf ihre eigenen Erfahrungen mit Dieter Bohlen eingeht.

Demnach habe die DSDS-Kandidatin Katja nach dem Vorsingen eine Sprachnachricht geschickt und zugegeben, noch vor Ort in Tränen ausgebrochen zu sein: „Ich fand die Worte von Dieter gestern echt hart, das hat mich auch echt verletzt. Ich habe danach auch geweint, als ich aus dem Raum rausgegangen bin.“ Dass Katja ihr vor der versammelten Jury den Rücken gestärkt hat, habe ihr Trost gespendet.

Rückmeldungen wie die von Jill seien unter anderem der Grund für das Enthüllungsvideo der Rapperin. „Dieter, weißt du eigentlich, wie viele Juroren und Jurorinnen, die neben dir gesessen haben, mir geschrieben haben? Die haben mir gesagt: ‚Danke, dass du dir das nicht gefallen lässt!‘ Und dass sie sich damals nicht getraut haben, etwas in der Öffentlichkeit darüber zu sagen, was du mit deren Psyche machst“, wirft Katja dem DSDS-Chef vor.

DSDS-Star Katja Krasavice enthüllt Dieter Bohlens Lügenkonstrukt

In einem Radio-Interview beteuert Dieter Bohlen, dass er selbst keinen Einfluss darauf habe, wer schlussendlich in der DSDS-Jury lande und dass er manche seiner Kollegen „schei**“ findet. Eine unerwartete Aussage für Katja Krasavice. Nicht, weil sie ihm unbedingt gefallen möchte, sondern weil er zuvor in den höchsten Tönen von ihr gesprochen hat. „Leute, ich habe hier einen Screenshot. Ich zeige euch mal, wie Dieter Bohlen eigentlich so drauf ist, wenn der jemanden schei** findet“, kündigt die Rapperin an, bevor sie einen Chat-Verlauf aus Whatsapp einblendet.

In einer Nachricht an Katja nennt Dieter die Musikerin „Schatzi“, lobt sie für ihren Erfolg, bittet sie darum, auf dem Cover ihrer „You’re My Heart, You’re My Soul“-Version zu erscheinen und schickt ihr sogar vier rote Herzen. Im Interview behauptet der DSDS-Star, dass er niemals so dumm gewesen wäre, der Blondine seine Handynummer zu geben. „Du hast mir deine Nummer nicht gegeben. Du hast einfach intern rumgefragt nach meiner Nummer, dir einfach irgendwo geholt und mir dann bei Whatsapp geschrieben“, packt Katja Krasavice aus. Nach einer Abneigung klingt das jedenfalls nicht.

Die Lügen des Poptitans sollen nun endlich ein Ende haben. Schließlich gilt Dieter Bohlen als knallhart ehrlich, doch das kann ihm Katja Krasavice nach all dem nicht mehr abkaufen. „Im Gegensatz zu dir bin ich mit meinem Plastikkörper echter als du“, stellt die DSDS-Jurorin klar.

Ihr sei bewusst geworden, dass Dieter nur mit ihr zusammenarbeiten will, weil sie im vergangenen Jahr als Deutschlands erfolgreichste Künstlerin ausgezeichnet worden ist. „Das heißt, selbst wenn Dieter Leute nicht leiden kann, arbeitet er mit ihnen – Hauptsache er ist erfolgreich“, behauptet die 26-Jährige.