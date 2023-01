DSDS-Jurorin Katja Krasavice verrät: DAS war ihre Bedingung für die Teilnahme

Am 14. Januar ist es endlich wieder so weit: „Deutschland sucht den Superstar“ feiert sein Jubiläum und geht in eine neue Runde. Zur letzten Staffel des TV-Formats dürfen sich die Zuschauer neben DSDS-Urgestein Dieter Bohlen auch auf neue Gesichter in der Jury freuen – unter anderem Sängerin und Rapperin Katja Krasavice. Die Blondine trat ihren Juroren-Job aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen an!

Via Instagram rief Katja vor wenigen Tagen zu einer Fragerunde auf, bei der die Musikerin selbst auch ganz interessante Details ans Licht brachte. Nachdem ein Follower voller Respekt zugegeben hatte, dass er Katjas Karriere wirklich beachtlich finde, erklärte die Beauty, dass sie dafür immer wieder zu kämpfen hatte – auch vor ihrer DSDS-Zusage.

Krasavice: „Ohne Rücksicht auf Verluste“

„Damals, als ich noch nicht erfolgreich war, habe ich immer gesagt: Kämpfe so lange für das, was du bist, bis du so viel Erfolg hast, dass sie dich so akzeptieren müssen, wie du bist – weil keiner an dir und deinem Erfolg vorbeikommt“, verriet Katja Krasavice. Dabei sei sie in der Vergangenheit offenbar immer öfter durch ihr freizügiges Auftreten angeeckt.

Bei DSDS habe Katja Krasavice dann besonders großen Wert darauf gelegt, die Person sein zu können, die sie ist. Sich für die Dreharbeiten zu verstellen kam für sie nicht in Frage. „Das Wichtigste an der Sache: Ich sitze freizügig in der DSDS-Jury! Ich habe mich einfach fallen gelassen und war hundert Prozent ich ohne Rücksicht auf Verluste“, jubelte die 26-Jährige. Die Fans dürfen also sicherlich auf das eine oder andere luftige Outfit der Schönheit gespannt sein.

Katja Krasavice nicht die einzige Frau in DSDS-Jury

Neben Katja Krasavice findet noch eine weitere Frau in der diesjährigen DSDS-Jury Platz – nämlich Leony. Die Künstlerin machte sich nicht nur durch ihre Features mit Stars wie Capital Bra, Kontra K und Co. einen Namen, sondern startete in den vergangenen Monaten auch als Solo-Künstlerin mächtig durch. Auch Jury-Kollegin Katja stand mit der Blondine schon gemeinsam im Studio. Mit DSDS-Gewinner Pietro Lombardi ist die vierköpfige Jury rund um Dieter Bohlen dann komplett.