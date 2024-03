DSDS-Star Dieter Bohlen teilt Urlaubsbild: „Mehr geht nicht“

Er ist ein Urgestein der deutschen Musikwelt und sein Name wohl jedem ein Begriff. Pop-Titan Dieter Bohlen feierte seinen Durchbruch als Teil des Pop-Duos Modern Talking und verhilft nun jungen Gesangstalenten in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ zum ganz großen Erfolg.

Auch privat lebt Dieter Bohlen auf der Überholspur, seit bald 20 Jahren ist der Musiker mit Partnerin Carina Walz liiert. Eine gemeinsame Leidenschaft des Paares scheint der Urlaub in weit entfernten Ländern zu sein. Das neuste Urlaubsfoto, dass der RTL-Star jetzt teilte, könnte traumhafter kaum sein.

Dieter Bohlen schwebt auf Wolke sieben

Neben seinen beeindruckenden beruflichen Erfolgen scheint Dieter Bohlen besonders stolz auf die Beziehung zu Partnerin Carina Walz zu sein. Auf seinem Instagram-Profil, dem über 1,5 Millionen Menschen folgen, teilt der Pop-Titan regelmäßig lustige Sketches mit seiner Liebsten.

Auch Schnappschüsse aus den gemeinsamen Urlauben des Paares bekommen Fans mehrmals im Jahr zu sehen. Bevor die Dreharbeiten zur neuen Staffel von „DSDS“ im April starten, gönnt sich der Chef-Juror nochmal eine romantische Auszeit an den Traumstränden der Seychellen.

Das neuste Instagram-Foto zeigt Dieter Bohlen gemeinsam mit seiner Carina. Das Liebespaar verbringt romantische Stunden am Traumstrand und liegt sich im kristallklaren Wasser in den Armen. Den Schnappschuss kommentiert der Produzent mit den Worten: „Mehr geht nicht! Verliebt wie am ersten Tag! From Dieter & Carina with love.“ Auch nach so vielen Jahren Beziehung scheinen Bohlen und seine Liebste verliebt wie am ersten Tag zu sein.

Wohlwollende Worte von den Fans

Die Fans des Pop-Titan scheinen ihrem Idol diesen Traumurlaub von ganzem Herzen zu gönnen. In der Kommentarspalte des Instagram-Fotos finden sich reihenweise unterstützende Kommentare wieder. Ein Follower von Dieter Bohlen kommentiert den verliebten Schnappschuss mit den Worten: „Das ist schön. Das können die Wenigsten schon nach kürzerer Zeit sagen. Möge es für immer anhalten“ und ein weiterer Fan schreibt: „Man sieht, dass ihr beide immer noch so glücklich seid wie am ersten Tag. Das gibt es leider viel zu wenig, nach so einer langen Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub.“ Über so viel positives Feedback freut sich der „DSDS“-Star garantiert.

Wann es für Dieter Bohlen zurück ins kühlere Deutschland geht, hat der Musiker noch nicht verlauten lassen. Die Auszeit mit seiner Carina genießt der RTL-Star auf jeden Fall in vollen Zügen.