DSDS: Dieter Bohlen leistet sich Fauxpas bei den Castings – kennt er seine eigene Show nicht?

In diesem Jahr findet die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) statt. Dabei handelt es sich nicht nur um die 20. Ausgabe der RTL-Castingshow, sondern auch um die letzte Staffel. Für Fans der Sendung ist es also die finale Chance, noch Teil dieser TV-Geschichte zu werden.

Beim Casting in Hamburg taucht darum auch ein wahrer DSDS-Fan vor der Jury auf. Ausgerechnet vor ihm blamiert sich Dieter Bohlen jedoch. Der Poptitan scheint selbst nicht mehr zu wissen, welche Sänger bereits zu „Deutschlands Superstar“ gewählt worden.

DSDS-Kandidat Julian fordert Pietro Lombardi zum Quizduell heraus

Julian Meggers kennt sich aus! Der 18-Jährige verfolgt DSDS bereits seit seiner Kindheit. Schon immer ist es sein Traum gewesen, einmal selbst vor der Jury singen zu dürfen. Beim diesjährigen Casting in Hamburg geht sein Wunsch endlich in Erfüllung. Bevor er sein vermeintliches Gesangstalent vorführen kann, glänzt der junge Mann aus Hannover mit seinem Experten-Wissen.

Julian behauptet, jeden Gewinner der vergangenen 19 Staffeln in chronologischer Reihenfolge aufsagen zu können. Auf die Frage, ob DSDS-Star Pietro Lombardi da mithalten könne, antwortet dieser selbstbewusst: „Natürlich!“ Eine Aussage, die er kurz darauf bereuen sollte. Schon bei Mark Medlock, dem Gewinner von Staffel 4, gerät der inoffizielle Ziehsohn von Dieter Bohlen ins Wanken.

Dieter Bohlen kann sich nicht an DSDS-Gewinner erinnern

Als Julian und Pietro in ihrem DSDS-Quizduell bei Staffel 12 angelangen, liegt der „Bella Donna“-Sänger erneut falsch. Der 18-Jährige erklärt ihm, dass Severino Seeger im Jahr 2105 gewonnen hat. Da platzt es verwirrt aus Dieter: „Wer?“ Der Name des Deutschitalieners sagt ihm offenbar gar nichts mehr. „Severino hat gewonnen?“, fragt Bohlen nach. Dabei ist es doch der Poptitan höchstpersönlich gewesen, der Severinos Siegertitel „Hero of My Heart“ produziert hat.

Julian kontert mit einem frechen Spruch: „Kann doch nicht sein, dass ich mich besser auskenne als du.“ Wie unangenehm! Allerdings muss man dazu sagen, dass Severinos Song es damals nur bis auf Platz 10 der deutschen Charts geschafft hat und damit als die bis dato schlechteste Chartplatzierung eines DSDS-Gewinners gilt. Verständlich, dass sich Dieter Bohlen nur noch ungern an diese Schlappe erinnern möchte.

Die neue „Deutschland sucht den Superstar“-Folge läuft am Samstag, den 28. Januar 2023, ab 20.15 Uhr bei RTL oder schon vorab in der Mediathek von RTL+.