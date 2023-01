DSDS: War Pietros Sieg gerechtfertigt? Jahre später spricht Dieter Klartext

In der Geschichte von DSDS ist er wohl die größte Erfolgsgeschichte – Pietro Lombardi. Als der Sänger 2011 mit seinem Keyboard, inklusive Ständer, den Castingraum betrat, hätte wohl niemand gedacht, dass der damals 18-Jährige einmal so erfolgreich werden würde, dass er anschließend selbst in der Jury sitzen würde.

Zur Jubiläumsstaffel ist Pietro Lombardi wieder mit dabei und leistet seinem ehemaligen Mentor und langjährigen Freund Dieter Bohlen Gesellschaft. Und der erinnert sich bei den RTL-Dreharbeiten direkt mal an die erste Begegnung mit Pietro zurück, wobei die Frage aufkommt, wie gerechtfertigt war der DSDS-Sieg von 2011?

DSDS: Dieter Bohlen spricht über Juryentscheidung von damals

In 20 Jahren DSDS-Bestehen ist einiges passiert. Als Jurymitglied war Dieter Bohlen immer hautnah mit dabei und dürfte mittlerweile genügend Kandidaten-Expertise haben, um ganz genau sagen zu können, wer Potenzial hat und bei wem es vielleicht noch mehr Übung braucht.

Bei Pietro Lombardi war er sich direkt sicher, wie er jetzt verrät und das, obwohl er gesanglich wohl eher Mittelmaß statt Superstar war. Das ist dem Pop-Titan anscheinend auch damals schon nicht entgangen, denn jetzt sagt er: „Wäre die Jury normal gewesen und wir wären gerecht gewesen..“ – „Wäre ich raus“, vollendet Pietro den Satz.

DSDS-Juror verrät: Deshalb war Pietro etwas ganz besonderes

Nach einer fairen Beurteilung, aufgrund seiner Gesangsbegabung, klingt das allerdings nicht. Schon damals sagte Jurymitglied Fernanda Brandão: „Du hast irgendwie diesen ‚Bravo‘-Faktor. Ich glaube, wenn die Mädels dich sehen, werden die sagen ‚oh, der ist so süß‘. Du bist ein junger, frischer Typ. Ich finde du solltest dich bewegen und ein bisschen freier auf der Bühne sein und mehr Selbstvertrauen haben. Das war jetzt gar nicht so schlecht.“

Dieses Urteil brachte Pietro zwar eine Runde weiter, musikalisch aber nur wenig Feedback. Bohlen fand seinen Schützling stimmlich übrigens „sehr interessant“. Die Nummer, die sich der heutige Zweifachvater damals ausgesucht hatte, sei zudem sehr schwer gewesen.

Am Ende schaffte es Pietro mit dreimal „Ja“ eine Runde weiter. Heute erklärt Dieter Bohlen die Juryentscheidung und sagt: „Es gibt hier etwas, das wichtiger ist, als Stimme und das ist, dass man connected (sich verbindet). Ich fand dich einfach toll.“

RTL zeigt DSDS samstags und mittwochs um 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.