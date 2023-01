DSDS: Menderes ist zurück! Nach 20 Jahren macht ihm Dieter jetzt unglaubliches Angebot

Es geht wieder los! Am Samstagabend (14. Januar) zeigt RTL die erste Folge von DSDS 2023. Es ist die Jubiläumsstaffel und auch ein Abschied von 20 Jahren „Deutschland sucht den Superstar“. Als Juroren wieder dabei sind DSDS-Gewinner Pietro Lombardi und auch DSDS-Urgestein und „Pop-Titan“ Dieter Bohlen. Ergänzt werden die beiden durch Leony und Katja Krasavice.

Aber nicht nur in der Jury, sondern auch auf Kandidatenseite gibt es ein Wiedersehen. Denn direkt in Folge 1 taucht Kult-Kandidat Menderes auf. Der gebürtige Rheinländer wurde durch seine zahlreichen Auftritte und sein Durchhaltevermögen in der Show bekannt. Bis zum Sieg reichte es zwar nie, dafür kurbelte er damit seine TV-Karriere an. Als er jetzt wieder vor Dieter Bohlen singt, macht der dem Dauerkandidaten plötzlich ein überraschendes Angebot.

DSDS: Menderes zurück in RTL-Show

„Wir haben dich vermisst“, heißt es von Pietro Lombardi. Jury-Kollegin Katja Krasavice fragte sich schon, wann Menderes wohl endlich auftauchen würde und auch Dieter Bohlen scheint erfreut über den Besuch. Menderes legt direkt mal einen Soloauftritt hin – unkommentiert bleibt der natürlich nicht.

Dieter Bohlen kann sich nicht zügeln. Menderes habe von Anfang an in der falschen Tonlage gesungen, heißt es von ihm. Während Menderes in Erinnerungen schwelgt, teilt Bohlen aus: „20 Jahre DSDS haben musikalisch leider nichts gebracht.“

DSDS-Juror Dieter Bohlen gibt Handynummer raus

Diese Ansage sitzt, aber glücklicherweise braucht Menderes heute keinen gelben Recall-Zettel mehr, um bekannt zu werden. Von Dieter gibt’s jetzt auch etwas viel Besseres. Der bietet ihm nämlich ganz überraschend an, Menderes solle ihn anrufen, wenn er etwas für ihn tun kann.

Der Dauerkandidat kann kaum glauben, was er da hört. „Nach 20 Jahren habe ich endlich mal von Dieter Bohlen die Nummer“, schwärmt Menderes. Und Dieter hält gleich mal Wort und tippt noch vor Ort seine Telefonnummer ins Handy ein.

Eine größere Belohnung für seine Hartnäckigkeit hätte sich Menderes vermutlich kaum vorstellen können. Immerhin hat er jetzt eine Direktverbindung zum „Pop-Titan“.

Übrigens: Als Dschungelcamp-Experte dürfte Menderes in nächster Zeit öfter bei RTL zu sehen sein. Denn auch, wenn er es nicht bis zum Superstar schaffte, konnte er sich trotzdem als Dschungelkönig die Krone sichern.