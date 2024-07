Dieter Bohlens Musik wird missbraucht – seine Reaktion ist überraschend

Er ist der Pop-Titan des Landes und vor seinen fiesen Sprüchen nehmen sich Jung und Alt in Acht. Dieter Bohlen feierte erste Erfolge mit dem Duo „Modern Talking“, als Chef-Juror ist er aus der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ kaum mehr wegzudenken.

In diesem Jahr ist Dieter Bohlen 70 geworden, ans Aufhören denkt der Musiker jedoch noch lange nicht. Seine früheren Hits laufen auf Partys nach wie vor in Dauerschleife und mittlerweile macht der Produzent sogar als Influencer eine gute Figur. Doch was der Pop-Titan nun entdeckte, verschlug ihm beinahe den Atem.

Dieter Bohlen kann es kaum fassen

Am Freitag (5. Juni) steht das nächste wichtige EM-Spiel an, auf das Fußballfans bereits seit Tagen warten. Um 18 Uhr wird Deutschland im Viertelfinale gegen Spanien spielen, die Spannung reicht bis ins Unermessliche. Was nun jedoch bekannt wurde, verwundert sicherlich sogar den größten Fußballfan.

Wie die Zeitung „B.Z.“ berichtet, spielen sich auf den öffentlichen Straßen vor dem DFB-Trainingsplatzes in Herzogenaurach skurrile Szenen ab. Vorbeilaufenden Passanten werden nämlich von Sicherheits-Mitarbeitern begleitet, die laute Musik abspielen. Somit soll verhindert werden, dass geheime Informationen während des Trainings nach außen gelangen und an die spanische Mannschaft getragen werden. Doch um welche Art von Musik es sich dabei handelt, ist kaum zu glauben.

Die lauten Rufe während des Trainings der deutschen Mannschaft sollen nämlich von dem Titelsong der Kinderserie „Benjamin Blümchen“ und dem Hit „Cheri Cheri Lady“ von Modern Talking übertönt werden. Auch Pop-Titan Dieter Bohlen bekommt diese skurrilen Neuigkeiten zu Gesicht und teilt die Schlagzeile dazu auf seinem Instagram-Profil.

Der Musiker amüsiert sich prächtig über dieses merkwürdige Ablenkungsmanöver und schreibt: „Finde ich prima! Guter Musikgeschmack!“ Der „DSDS“-Chef scheint das Ganze also mit einer ordentlichen Portion Humor zu betrachten.

Ob Dieter Bohlens Song die Rufe der trainierenden Mannschaft tatsächlich übertönen konnte und Deutschland im Viertelfinale den Sieg nach Hause holt, bleibt abzuwarten. Für gute Stimmung im Hause Bohlen hat diese skurrile Information jedoch sicherlich gesorgt.