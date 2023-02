DSDS: TikTok-Star singt Protest-Song – dann bricht Bohlen den Auftritt ab! „Fanatisch“

Nach den negativen Schlagzeilen zum Staffelstart und dem öffentlichen Zoff zwischen den Jury-Kollegen Dieter Bohlen und Katja Krasavice würden dem RTL-Format positive News gut stehen.

Doch die Rechnung hat der Sender ganz offensichtlich ohne „Die militante Veganerin“ gemacht. Eine Internet-Bekanntheit, die mit echtem Namen Raffaela Raab heißt und bei DSDS jetzt zum öffentlichen Protest auffordert und Jury-Oberhaupt Dieter Bohlen damit ordentlich auf die Palme bringt. Der zeigt sich von ihrer radikalen Meinungsäußerung nämlich alles andere als begeistert.

DSDS holt „Die militante Veganerin“ in die Show

Auf der Social-Media-Plattform TikTok ist „Die militante Veganerin“ mit über 400.000 Fans (Stand 15. Februar 2023) eine kleine Berühmtheit. Ihr Name ist Programm – mit ihren Videos protestiert sie öffentlich gegen den Fleischkonsum und Massentierhaltung und ruft zum veganen Lebensstil auf.

Eben diese Botschaft will sie jetzt auch bei DSDS platzieren und hat sich dafür extra als Kandidatin zum Jury-Vorsingen angemeldet. Hier präsentiert sie ihren selbstgeschriebenen Song und erntet irritierte Blicke und mäßige Begeisterung.

DSDS: Dieter Bohlen ist genervt von TikTok-Star

Sie singt Zeilen wie „Unser Festmahl auf dem Mörder-Teller schmeckt frisch nach deinem Todesschrei“, oder „Ich hoffe, sie kürzen deinen Schwanz mit einer stumpfen Klinge“ und begleitet sich selbst dabei auf der Ukulele.

Raffaela Raab hat sich bei TikTok als „Die militante Veganerin“ einen Namen gemacht. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Zu viel für Dieter Bohlen, der noch vor dem Ende des Protestsongs die Reißleine zieht und den Auftritt beendet.

Als Pietro Lombardi seinem Freund Dieter dann noch etwas von Schnitzeln zuraunt, will „Die militante Veganerin“ gleich mal wissen, ob einer der beiden das dafür notwendige Tier auch vorher selbst geschlachtet hätte. Dieter Bohlen ist fassungslos und antwortet mit den Worten: „Ich will mal wissen, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, wenn man so fanatisch ist.“ Die Chance auf einen Recall-Zettel dürfte damit verspielt sein.