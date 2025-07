Bürgergeld: 23-Jähriger entrümpelt Wohnung – für TikTok-Videos muss Platz her

Kisten, Paletten, vollgestellte Zimmer – bei Petras Familie herrscht Chaos. Doch damit ist jetzt Schluss! In der aktuellen Folge der Bürgergeld-Doku „Hartz und Herzlich“ wird in der neuen Wohnung kräftig ausgemistet – und das hat gleich mehrere Gründe.

Nach ihrer Rückkehr aus Dessau lebt Petra mit ihren beiden Kindern Selina und Pascal rund fünf Kilometer von ihrer ehemaligen Heimat, den Mannheimer Benz-Baracken, entfernt. Die neue Wohnung bringt zwar etwas Abstand vom alten Umfeld, aber ein neues Problem: Zu viele Sachen, zu wenig Platz. Die Entrümpelung kommt vor allem Pascal zugute, der Großes vorhat.

Pascal braucht mehr Platz für TikTok

Besonders in den Zimmern von Pascal und Selina stapeln sich Kartons, Haushaltskram und altes Mobiliar. Jetzt soll endlich Klarheit her. Alles, was nicht mehr gebraucht wird, fliegt raus und kommt auf den Sperrmüll. Doch neben dem Wunsch nach Ordnung gibt es noch einen ganz praktischen Grund für die Großaktion: Pascal braucht Platz für TikTok.

Der 23-Jährige dreht regelmäßig Videos für die Plattform und verdient sich damit sogar etwas Geld dazu. Dafür muss jetzt endlich wieder genug Fläche frei sein zum Filmen und Kreativ sein.

Familie macht XXL-Entrümpelung

Bei der Entrümpelung packen alle mit an: Petras neuer Partner Jörg sowie sein Sohn Christopher helfen mit, während Selina und Pascal kräftig schleppen. Petra selbst gibt Anweisungen vom oberen Stockwerk, denn sie leidet an einer Lungenkrankheit und kann keine Treppen steigen. Trotzdem hat sie alles im Blick.

++ auch interessant: Bürgergeld: Arbeitsloser tönt – „Bin immer kurz vor der Million“ ++

Vor dem Haus wächst der Sperrmüllhaufen, in der Wohnung entsteht langsam Struktur. Pascal zeigt sich sichtlich erleichtert.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+. Die Szene stammt aus der Folge, die am 9. Juli bei RTL2 ausgestrahlt wurde.