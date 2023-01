Dschungelcamp: Eklat nach der Prüfung! Camper erheben schwere Vorwürfe – „Du bist ein falscher Mann“

Langsam aber sicher geht es in Richtung Finale. In drei Tagen steht dann fest, wer König oder Königin des Dschungelcamps 2023 wird. Bis dato gab es neben vielen emotionalen Momenten und Tränen aber auch mächtig Zoff zwischen den Kandidaten. Doch jetzt eskaliert die Situation komplett.

Dabei gerät ausgerechnet Lucas Cordalis, der sich bisher aus den meisten Streitigkeiten rausgehalten hat, in die Schussbahn. Nach der gemeinsamen Essens-Prüfung mit Gigi und Papis, geht es im Dschungelcamp rund.

Dschungelcamp: Papis und Gigi lassen Lucas alleine zurück

Eigentlich fing doch alles so gut an. Höchstmotiviert brechen Gigi, Papis und Lucas zu ihrer Dschungelprüfung auf. Bei Jan Köppen und Sonja Zietlow angekommen, wird sofort klar: Die drei müssen eine Essens- und Trinkprüfung absolvieren. Für den Ehemann von Daniela Katzenberger werden aber vor allem die Speisen zum Endgegner.

So kommt es, dass Lucas bei zwei Gerichten resignieren muss. Letztendlich erspielen sich die Kandidaten fünf Sterne. Ganz zum Ärger von Papis, der am Ende mit einem Seitenblick zum Sänger sagt: „Wir hätten auch sieben haben können. Aber wir freuen uns auch über fünf!“

Nach der Prüfung gehen die Kandidaten für gewöhnlich dann wieder gemeinsam ins Camp. Doch statt auf Lucas zu warten, eilen die anderen beiden ohne ihn zurück. Der Grund: Gigi wollte unbedingt rauchen, wie Papis erklärt. Doch der Sänger findet dieses unkollegiale Verhalten alles andere als gut und lässt das auch nicht auf sich sitzen: „Mein Team hat mich allein im Wald zurückgelassen – geile Leistung, echt danke, Jungs. Fünf Sterne, aber Teamleistung richtig unterirdisch. Wegen einer Zigarette voraus zu rennen und mich wie einen Depp da allein stehen zu lassen.“

Lucas Cordalis tut sich bei der Dschungelprüfung schwer. Foto: RTL / Stefan Thoyah

Dschungelcamp: Nach Ansage gerät Lucas ins Visier der Anderen

Sichtlich genervt schießt Gigi sofort zurück: „Lucas, fuck mich nicht ab! Erzähl mal lieber erst die ganzen Sachen.“ Nachdem der Sänger dann in der Runde erzählt, dass er zwei Gerichte schlichtweg nicht schlucken konnte, eskaliert es nur noch mehr. „Ich habe alles versucht. Seit dieser Prüfung laufe ich rum wie ein Aussätziger und die beiden zeigen nur mit dem Finger auf mich“, versucht er sich noch zu wehren. „Willst du mich verarschen? Hab‘ die Eier in der Hose, was du nicht hast“, fährt Gigi ihn daraufhin an.

Und auch Papis scheint in dieser Situation auf Krawall gebürstet zu sein. Prompt schließt er sich Gigi’s Anmerkungen an und wettert: „Mach‘ nicht auf Opfer hier. Erzähl‘ die Geschichte, wie sie war, dann sehen wir dein wahres Gesicht. Du bist ein falscher Mann, jetzt reichts.“

