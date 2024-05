Dschungelcamp-Paar in schweren Auto-Unfall verwickelt – Leyla meldet sich aus dem Krankenhaus

Leyla Lahouar und Mike Heiter lernten sich im Dschungelcamp Anfang 2024 kennen. Abseits der Kamera trafen sie sich weiter und wurden ein Paar, seitdem sind sie fast unzertrennlich. Auf Social Media lassen die Frischverliebten ihre Fans an ihrem Glück teilhaben.

In der Nacht von Samstag (18. Mai) auf Sonntag (19. Mai) schockiert Leyla ihre Fans jedoch mit einer besorgniserregenden Nachricht. Plötzlich meldet sich die Dschungelcamp-Zweitplatzierte Leyla aus dem Krankenhaus. Sie und Mike hätten einen Auto-Unfall gehabt.

Dschungelcamp-Paar hat Auto-Unfall – „Betet einfach nur“

In dem einen Moment zeigt sich das Paar noch gut gelaunt im Auto auf dem Weg nach Paderborn. Dort sollten sie als Gäste in einem Club auftreten. Zuvor wurde der Geburtstag von Mikes Mutter gefeiert – quasi das erste Kennenlernen mit der Schwiegermama in spé.

Doch Stunden später meldet sich Leyla völlig aufgelöst aus dem Krankenhaus. „Hallo Leute, ich wollte mich nur melden und sagen: Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Okay, es ist alles in Ordnung, glaub ich. (…) Auf jeden Fall hatten Mike und ich gerade einen Autounfall“, lauten ihre ersten Worte in ihrer Instagram-Story. Während sie mit einer Halskrause zur Stabilisierung im Krankenbett liegt, fließen ihr Tränen über die Wangen.

Wo ist Mike?

Der Grund ist erschreckend: Nach dem Unfall weiß Leyla offenbar nicht, wo ihr Liebster ist.„Ich weiß auch nicht, wo er ist, aber ich hoffe, der kommt gleich zu mir. Aber macht euch bitte einfach keine Sorgen und betet einfach nur, dass er gleich zu mir kommt und alles gut ist“, führt die 27-Jährige weiter aus, während sie nach Luft ringt und mit den Tränen kämpft.

Auch auf Mikes Instagram-Profi hört und sieht man nichts von ihm. Rund drei Stunden später meldet sich der Kumpel und Manager von Mike Heiter und gibt ein kurzes Update zum Gesundheitszustand des Dschungelcamp-Paares. „Leyla und Mike sind wohlauf und sind in guten Händen. Die beiden werden sich in Kürze bei euch melden!“ Eine erste Entwarnung, doch richtig aufatmen können die Fans wohl erst, wenn sich Leyla und Mike wirklich selbst äußern.