Ex-„Dschungelcamp“-Stars: Nach Autounfall – „Schock sitzt tief“

Mike Heiter und Leylar Lahouar – eine Liebesgeschichte die im RTL-„Dschungelcamp“ begann und nach Ende der Dreharbeiten aufblühte. Seitdem zeigt sich das Paar auf Social Media unzertrennbar. Doch vor kurzem erschütterte ein Autounfall die beiden, auch Fans der Reality-TV-Stars machten sich Sorgen.

Nach kritischen Anschuldigungen reagieren Mike und Leyla mit einem Statement auf Instagram.

Ex-„Dschungelcamp“-Stars melden sich nach Entlassung – „Glück im Unglück“

„Wir wollten euch abschließend über den Autounfall informieren,“ beginnt Leyla ihr Statement auf Instagram, um ihre Follower zu beruhigen. „Uns geht es gut. Wir hatten Glück im Unglück. Schutzengel haben uns vor Schlimmerem bewahrt,“ erklärt Mike und nimmt besorgten Fans die Angst.

Leyla stimmt ihrem Partner zu, gesteht jedoch: „Der Schock sitzt immer noch tief.“ Nachdem das Paar fälschlicherweise als Unfallverursacher beschuldigt wurde, stellen Mike und Leyla nun die Tatsachen klar.

Die Ex-„Dschungelcamp“-Stars waren auf dem Rückweg von Mikes Mutter und wollten nach Paderborn in einen Club fahren. Doch dazu kam es nicht, weil sie in den Unfall verwickelt wurden. Doch Schuld war laut Aussage der beiden ein anderes Fahrzeug!

„Dschungelcamp“-Paar: Nach Autounfall äußern Fans ihren Unmut

An einer Ampel wurden Mike und Leyla von einem anderen Fahrzeug gerammt, das bei hoher Geschwindigkeit über Rot von einer Autobahnabfahrt kam. Alles ging so schnell, dass die RTL-Stars nicht mehr ausweichen konnten. Danach wurden die beiden voneinander getrennt, wussten lange nicht, wie es dem anderen ging.

Leyla gab bereits aus der Klinik Entwarnung und zeigte sich eng an Mike gekuschelt in einem Krankenbett – endlich wieder vereint. Trotz ihres Statements finden sich weiterhin negative Reaktionen unter dem Video: „Seid ihr zu schnell gefahren“ oder „Komisch, außer Kratzer und Prellungen bei so einer Geschwindigkeit. Kann mir das einfach nicht vorstellen..“, lauten nur einige der Aussagen.

Neben Kritik erhalten Mike und Leyla auch viel Zuspruch: „Gott sei Dank geht es euch gut“ und „Das Wichtigste ist, dass ihr gesund seid und es euch gut geht. Eure Community steht hinter euch, kein Platz für Hate“, sprechen Fans ihre Anteilnahme aus.

Zum Schluss bedankt sich das „Dschungelcamp“-Paar bei seinen Fans: „Danke, dass ihr in Gedanken bei uns wart und für die vielen Nachrichten.“ Hoffentlich können sich Mike und Leyla schnell von ihrem Schock erholen.