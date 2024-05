„Dschungelcamp“: Muss Gigi Birofio raus? RTL bezieht Stellung – „Ist das euer Ernst?“

Das „Dschungelcamp“ öffnet 2024 gleich zweimal seine Pforten. Angesichts des 20-jährigen Jubiläums führt der Weg nun aus der grünen Hölle raus auf Safari. Und ganze 13 Ex-Camper dürfen erneut ran: darunter TV-Casanova Gigi Birofio (25).

Während seine Fans jubeln, schütteln andere mit dem Kopf. Allen voran Reality-Sternchen Walentina Doronina (24) und Freund Can Kaplan (27). Für sie ist Gigis Teilnahme ein „Schlag ins Gesicht“.

„Dschungelcamp“: Nach Eklat! Jetzt meldet sich RTL

Aufmerksame RTL-Zuschauer erinnern sich an die 8. Staffel der Krawall-Show „Sommerhaus des Stars“. Während Geschrei und Beleidigungen den Alltag bestimmten, wurde es zwischen den „Fame Fightern“ Can und Gigi besonders heikel. Ein Streit am Lagerfeuer schaukelte sich hoch und Gigi verlor die Fassung. Seine Handgreiflichkeit wird bestraft: die Konsequenz? RTL schmiss den italienischen Charmeur hochkant raus.

+++ Dschungelcamp: SIE ziehen im Sommer ein – doch eine Sache stört +++

Doch die klare Kante scheint nun zu bröckeln. Schließlich nimmt der Reality-Star aktuell an der „Dschungelcamp“-Jubiläumsstaffel teil und bekommt so erneut die Chance auf einen saftigen Gewinn und auf mehr Sendezeit. „An diesem Beispiel wird deutlich, welche Doppelmoral in der Trash-TV-Welt herrscht!“, wettert Walentina auf Instagram. „Wenn du ins Fernsehen möchtest, würde ich dir auf jeden Fall raten: Hau jemandem richtig aufs Maul und schlag zu – das ist definitiv die beste Bewerbung für weitere Formate“, kontert die Influencerin ironisch.

Freund Can legt nach: „Ist das euer Ernst? Gigi klatscht mir in einer Show ins Gesicht, und ihr gebt diesem Typen nochmal eine Plattform – wow. Was muss noch passieren?“ Das haben wir uns auch gefragt und haben den Sender mal „angehauen“. Die RTL-Pressesprecherin vermeldet: „Wir dulden keinerlei körperliche Gewalt in unseren Formaten. Dass wir da sehr konsequent sind, hat Gigi bei „Das Sommerhaus der Stars“ selbst erfahren. Daher sind wir überzeugt, dass sich so etwas nicht wiederholt.“

Hoffen wir mal, dass der Sender Recht behält.