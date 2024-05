Dschungelcamp-Kandidatin enthüllt: „Nicht geschafft, einen Job zu kriegen“

Das „Dschungelcamp“ ist für viele Promis das Nonplusultra der TV-Shows. Und das wundert kaum. Schließlich schenkt die grüne Hölle den Teilnehmenden Ruhm, Reichtum und Relevanz … so zumindest der Plan. Ex-Camperin Hanka Rackwitz (55) überzeugt die Zuschauer nun vom Gegenteil.

Nach ihrer Teilnahme im Dschungel 2017 ist es ruhig um die quirlige Vox-Maklerin geworden. Bis jetzt! Gemeinsam mit zwölf anderen Krawall-Legenden bekommt sie nun die Möglichkeit beim 20-jährigen Jubiläum, sich ihren Weg ins Rampenlicht zurück zu erkämpfen. Was sie allerdings während ihrer sechsjährigen TV-Abstinenz trieb, verrät sie nun.

Ex-„Dschungelcamp“-Star hat kein Geld

Jahrelang galt Hanka Rackwitz als das Gesicht der Marklersendung „Mieten, Kaufen, Wohnen“. Zuvor nahm die gebürtige Merseburgerin im Jahr 2000 an der zweiten Staffel von „Big Brother“ teil. Nach dem Dschungel folgten noch einige Auftritte, doch dann kehrte ziemlich schnell Ruhe im Leben der 55-Jährigen ein. Warum? Das erklärt sie im RTL-Interview.

Ein Leben außerhalb der Kameras – für einen leidenschaftlichen Reality-Star nicht denkbar, doch für Hanka, ein sehnsüchtiger Traum. Aber ihr frommer Wunsch erwies sich als schwierig. „Ich habe es nicht geschafft, irgendwo einen Job zu kriegen … Doch, aber ich fliege wahnsinnig schnell wieder raus“, gesteht sie RTL. Der Tiefpunkt sei eine Kündigung nach einem einzigen Tag gewesen. Aktuell arbeitet Rackwitz als Küchenhilfe in einem Hotel.

Die letzten Jahre waren für die Dresdnerin nicht einfach. Ihr Leben verbrachte Hanka zurückgezogen. „Also ich sitze seit ungefähr sechs Jahren auf der Couch mit meiner Katze, schminke mich nicht, ziehe mir hässliche Klamotten an, weil ich auch gar kein Geld hatte. Also ich habe mich schon sehr, sehr isoliert“, so die „Dschungelcamp“-Teilnehmerin.

Mit ihrer erneuten Teilnahme in der Ekel-Show dürften sich allerdings neue Türen öffnen. Allerdings nur, wenn sie möchte…