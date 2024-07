„Dschungelcamp“: RTL macht dicke Verkündung – Starttermin steht fest!

Die Wartezeit ist fast vorbei, liebe Dschungelfans! Denn RTL hat endlich die lang erwartete Ankündigung gemacht, die das TV-Jahr sprengen könnte. Dabei macht der Sender keine halben Versprechungen: Es wird ein „Dschungelcamp“ der Extraklasse, mit einem Hauch von „Allstars“, das verspricht, den Swadini-Nationalpark in Südafrika zum Kochen zu bringen.

RTL: DANN findet das „Dschungelcamp“ statt

Die Teilnehmerliste liest sich wie das Who’s Who der Dschungelcamp-Veteranen und Neuankömmlinge: Giulia Siegel, Sarah Knappik, Georgina Fleur, Winfried Glatzeder, Mola Adebisi, David Ortega, Thorsten Legat, Kader Loth, Hanka Rackwitz, Elena Miras, Daniela Büchner, Eric Stehfest und Gigi Birofio. Eine bunte Mischung, die garantiert für Sprengstoff sorgen wird.

+++ Dschungelcamp: SIE ziehen im Sommer ein – doch eine Sache stört +++

Doch die große Frage, die allen auf der Zunge brannte: Wann startet die Show? RTL hat auf Instagram die Katze aus dem Sack gelassen. „Also: packt schon mal eure sieben Sachen und sucht euch jemanden, der in der Zeit eure Blumen gießen kann. Ab dem 15.08. läuft ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Der Showdown der Dschungel-Legenden‘ auf RTL+ und ab dem 16.08. bei RTL. Die Check-In Schalter sind in Kürze für euch geöffnet“, so heißt es auf Instagram.

Doch noch mal zur Info: Die Sonderstaffel ist bereits komplett abgedreht, was bedeutet, dass die Zuschauer nicht mehr aktiv in das Geschehen eingreifen können. Keine Live-Sendung, keine Einflussnahme auf die Prüfungen. Stattdessen werden die Nominierungen nur von den Kandidaten selbst ausgehen, was für eine ganz neue Dynamik sorgen dürfte.

Dschungelfans dürfen sich den 15. August rot in ihren Kalendern markieren. Der Showdown der Legenden beginnt, und es wird ein Sommer voller Überraschungen!