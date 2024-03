Dschungelcamp-Star Layla Lahouar ergattert Rolle in beliebter RTL-Soap

Es gibt aufregende News aus dem Dschungelcamp-Lager, und zwar von der Vize-Königin Leyla Lahouar. Bei der 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ hatte sie hinter No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska den zweiten Platz belegt.

Der Reality-TV-Star sorgte im Dschungelcamp vor allen durch den Zickenkrieg mit Kim Virgina für Schlagzeilen. Es ging natürlich um Leylas heiße Flirts mit Mike Heiter, der aber zunächst nicht so recht Stellung beziehen wollte. Nach Ende der Staffel sah es so aus, aus könnte aus den beiden tatsächlich ein Paar werden.

Leyla Lahouar: Karriere-Boost durchs Dschungelcamp

Ob Leyla das große Liebesglück gefunden hat, steht in den Sternen. Jedenfalls hat ihr Auftritt im Dschungel für noch mehr Popularität gesorgt und dem Reality-Sternchen völlig neue Chancen eröffnet: „Meine Teilnahme am Dschungelcamp hat meine Karriere ordentlich angeheizt. Wenn ich ehrlich bin, kann ich das alles noch gar nicht so richtig realisieren. Es ist einfach eine schöne Reise, die ich bis dato hinlegen konnte.“

Jetzt steht der nächste Karriere-Schritt unmittelbar bevor. Die Frankfurterin wagt sich auf völlig neues Terrain: die Schauspielerei. Es geht vom australischen Busch ab in die Kölner Innenstadt. Leyla konnte eine Rolle in der beliebten RTL Daily-Soap „Unter Uns“ ergattern.

Dschungelcamp-Star mit erster Schauspiel-Rolle im TV

Der 27-Jährigen bedeutet dieser Auftritt sehr viel: „Ich verbinde mit der Serie einen Großteil meiner Kindheit. Zu wissen, dass ich bald selbst ein Teil davon bin, ist einfach nur toll“, schwärmt Leyla. Die Influencerin verkörpert bei „Unter uns“ die Fitnessstudio-Kundin Julia Winkels, für die Make-up und Styling total wichtig sind. Bisher ist es nur eine einmalige Gastrolle, die Ausstrahlung erfolgt im Mai 2024.

Layla ist sich unsicher, ob mehr aus der Schauspielerei wird: „Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht genau einschätzen. Wenn ich an Reality-TV-Shows teilnehme, kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Ich schlüpfe in keine Rolle. Ich bin ich – und das ist in erster Linie authentisch. Aber: Man weiß ja nie, was in der Zukunft so passiert. Dem Reality-TV möchte ich aber in jedem Fall immer erhalten bleiben.“