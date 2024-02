„Dschungelcamp“-Finale im Live-Ticker: DAS sind die Dschungelprüfungen!

Zwei harte Wochen sind vorbei: Das „Dschungelcamp 2024“ steuert unaufhaltsam seinem Ende entgegen. Im großen Finale am Sonntagabend (4. Februar 2024) stehen sich Twenty4Tim, Lucy Diakovska und Leyla Lahouar gegenüber. Wer wird gewinnen? Wer darf sich fortan König oder Königin des Dschungels nennen.

Hier findest du alle Infos zum großen „Dschungelcamp“-Finale bei RTL:

22.28 Uhr: Leyla muss sich bei Tim ausheulen. Das Flirt-Aus von Mike geht ihr heftig zu Herzen. Allerdings mag sie das vor ihrem Schwarm nicht zugeben. „Nee nee alles gut“, wiegelt sie ab. Mike sagt zu Fabio, er fühle sich nicht gut.

22.20 Uhr: RTL-Promi-Ikone Frauke Ludwig begrüßt die Dschungelrepublik Deutschland. Bevor es an die Prüfungen geht, noch einen Rückblick auf den letzten Abend, als Fabio und und Mike noch im Camp sind.

22.15 Uhr: Finaaaaaaaaaaale!

22.13 Uhr: Hier ein Sneak Peak auf die Kandidaten unmittelbar vor ihren Dschungelprüfungen.

Als erster Star im großen Finale muss Twenty4Tim zur Dschungelprüfung „Footwork“ ran. Sonja Zietlow und Jan Köppen begrüßen ihn. Foto: RTL

Lucy Diakovska muss als zweiter Star im großen Finale ran und nimmt in der Dschungelprüfung „Engery“ am legendären Holztisch Platz, um hier diverse Köstlichkeiten des Dschungels zu verputzen. Foto: RTL

22.10 Uhr: Die Prüfungen sind verteilt: Tim wird bei der Prüfung „Footwork“ in einer sargartigen Grube eingesperrt und bekommt es mit Schlangen und vielen anderem Getier zu tun. Lucys wird bei ihrer „Energy“-Aufgabe wirklich eklige Spezialitäten verspeisen müssen und Leylas Aufgabe trägt den Titel „Passion“. Auf einer Platte festgeschnallt werden Insekten und andere widerliche Dinge auf sie niederregnen.

22.00 Uhr: Noch 15 Minuten bis zum Finale. Die Spannung steigt. Hier nochmal die drei Kandidaten im Portrait.

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidatin Lucy Diakovska +++

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidat Twenty4Tim +++

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidatin Leyla Lahouar +++

21.50 Uhr: Harald Glööckler wünscht Lucy eine sportliche Prüfung, für Tim hält er eine Essensprüfung richtig.

21.45 Uhr: Jetzt geht es live ins „Chateaux Strass“. Ex-Dschungelcamper und Fashion-Ikone Harald Glööckler out sich als Fan von Lucy und Twenty4Tim. Er findet es toll, dass der 23-jährige Kölner so viele Leute zum Lachen gebracht hat über die vergangenen zwei Wochen.

21.40 Uhr: Die Experten bei Olivia Jones und Angela Finger-Erben spekulieren über die Dschungelprüfungen. Ross Anthony findet die Prüfungen viel schwieriger als vor 15 Jahren. Filip Pavlović sagt: „Ich glaube beim Finale ist eine Essensprüfung ganz gut, damit kann man viele Zuschauer überzeugen.“

21.25 Uhr: Bei der nächsten Studio Umfrage geht es um Twenty4Tim. Viele sehen den queeren Influencer als Bereicherung für das Camp. Aber ob das für den Sieg reicht? Wie siehst du das? Für die Stars geht es um 100.000 Euro.

21.15 Uhr: Djamila Rowe bricht in Tränen aus: „Das Dschungelcamp war für mich Therapie. Ich hab so gekämpft, um da reinzukommen. Um allen Menschen da draußen zu zeigen, wie ich wirklich bin.“

21.06 Uhr: Zurück ins Studio. Das „Dschungelcamp“ ist das erfolgreichste Format auf RTL. „Was macht den Erfolg aus?“, will Olivia wissen. „Wir lieben es natürlich, Promis leiden zu sehen!“ sagt Ross Anthony.

21.02 Uhr: Lutz van der Horst stellt eine vage These auf. Das „Dschungelcamp“ befindet sich angeblich nicht in New South Wales in Australien, sondern wird heimlich mitten im Kölner Zoo gedreht. Wär doch mal eine echt gute Idee. Das würde immense Kosten CO2 einsparen. Aber wahrscheinlich wäre das eine echte Zumutung…für alle Tiere des Kölner Tierparks.

20.56 Uhr: Zeit für Nerd-Wissen: Noch liegen die drei Finalisten wohl in ihren Pritschen, dort ist es 6:56 Uhr am Morgen. Das Dschungelcamp liegt im Osten Australiens, in der Nähe des Ortes Murwillumbah. Der Name stammt von den Aborigines und bedeutet „Ort, an dem viele Possums leben“.

Bevor die Zuschauerinnen und Zuschauer die neue Dschungelkönigin oder den -könig wählen, müssen sich Twenty4Tim, Lucy Diakovska (l.) und Leyla Lahouar ein letztes Mal in spektakulären Dschungelprüfungen beweisen. Foto: RTL

20.50 Uhr: Aber Twenty4Tim hat natürlich die meisten Follower. Könnte die digitale Fanbase den Ausschlag geben? Das Rennen um die Krone ist noch lange nicht entschieden.

20.45 Uhr: Es folgt eine Live-Schalte nach Australien zu den Ex-Dschungelcampern ins Imperial Hotel Gold Coast. Lucy ist für die meisten die Finalistin mit dem größten Kampfgeist. Auch wenn Mike Heiter ihr im Camp den Laufpass gegeben hat, drückt er besonders Leyla die Daumen.

20.42 Uhr: Für einen Moment weichen die Gespräche vom Thema ab, den Olivia Jones ist abgelenkt von Djamilas Brüsten. „Die hätte ich auch gerne!“

20.40 Uhr: „Kann Leyla die Krone gewinnen?“, will Olivia Jones von Djamila Rowe wissen. „Ja klar, ich habe meine Finalprüfung ja auch zwei mal abgebrochen.“, erklärt die Vorjahressiegerin.

20.36 Uhr: Jetzt nehmen Ex-Dschungelkönig Prinz Damien und Society-Experte Julian F.M. Stöckel Leyla ein weinig genauer unter die Lupe. Mit zwei abgebrochenen Dschungelprüfungen konnte sie bei dem Berliner Moderator nicht wirklich punkten.

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidatin Leyla Lahouar +++

20.30 Uhr: Die Sendung hat sogar Studiopublikum. Lutz van der Horst ist für Umfragen zuständig, sowohl online als auch vor Ort. Nur eine einzige Zuschauerin im Studio hebt ihre Kelle für Leyla. Warum das? “ Ich finde, Leyla hat ihre Sache gut gemacht. Ich glaub für Tim bin ich zu alt. Und die No Angels waren ich auch nie so meins. Ich war immer mehr der Bro’Sis Fan.“ Da muss Ross natürlich jubeln, seine Karriere begann 2001 in der Popstars-Band.

20.25 Uhr: Im Kölner Studio halten ehemalige „Dschungelhoheiten“ Hof. Neben Moderatorin Olivia Jones (selbst Finalistin 2013) haben Djamila Rowe (Dschungelkönigin 2023), Filip Pavlović (2022) und Sänger Ross Antony (Dschungelkönigin 2008) Platz genommen.

20.15 Uhr: Okay, los geht’s die Countdown-Show startet. Erstmal werden die drei Finalisten vorgestellt. Ein Einspieler lässt die vergangenen 16 Tage Revue passieren, mit ihren prägnantesten Zitaten (Tim: „Mein Mund riecht nach Penis“).

20.00 Uhr: Für viel Gesprächsstoff sorgte in den vergangenen zwei Wochen vor allen Dingen das Beziehungsdrama rund um um den Essener Reality-Star Mike Heiter und seiner Ex Kim Virgina. Ihr Liebes-Drama sorgte für viel Zoff im Camp und beste Unterhaltung für die Zuschauer. Unsere Promi-Expertin Melina Luchthat sich dem Ausstieg von Kim Gedanken gemacht. Ihren Kommentar liest du hier. Außerdem konnte sie mit Kim Virgina direkt nach ihrem Rauswurf ein exklusives Interview führen.

+++ Dschungelcamp: Kim spricht Klartext – „Würde ich nicht nochmal machen“ +++

19.45 Uhr: Bevor es mit der Countdown-Show losgeht, hier noch etwas Fachwissen für echte Dschungel-Nerds. Die Idee zur Sendung kommt aus England. Dort läuft das Reality-Format seit 2002 unter dem Namen „I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!“ In Deutschland hat sich schnell der Name „Dschungelcamp“ etabliert.

19.30 Uhr: Am 17. Tag muss jeder Finalist seine Prüfung ganz alleine absolvieren: Tim wählt die Prüfung „Footwork“, Lucys Herausforderung heißt „Energy“ und Leylas Aufgabe trägt den Titel „Passion“. Was sich dahinter genau verbirgt, verraten wir allerdings erst später. Hast du einen Favoriten? Dann mach doch mit bei unserer Online-Umfrage.

19.00 Uhr: Spannend wurde es am Samstag, als von Sonja Zietlow und Jan Köppen die Finalteilnehmer verkündet wurden. Gerade hatten die fünf Halbfinalisten noch in der Dschungelprüfung „Creek der Sterne“ gemeinsam einen neuen Rekord aufgestellt, dann würde es ernst. Mit Fabio und Mike mussten zwei Männer das Camp verlassen, die vorher als Favoriten aufs Finale gehandelt wurden.

Die Zuschauer haben entschieden. Fabio Knez (r.) und Mike Heiter (li) müssen das Camp am Samstag verlassen. Foto: RTL

18.30 Uhr: Am 19. Januar 2024 startete die aktuelle Staffel. Zwölf Kandidaten zogen ins „Dschungelcamp“ in Australien ein. Werfen wir mal einen Blick auf die Platzierungen, in Reihenfolge des Ausscheidens:

Platz 12: Cora Schumacher

Platz 11: Sarah Kern

Platz 10: Anya Elsner

Platz 9: David Odonkor

Platz 8: Heinz Hönig

Platz 7: Felix von Jascheroff

Platz 6: Kim Virginia Hartung

Platz 5: Mike Heiter

Platz 4: Fabio Knez

Auch in diesem Jahr gab es einige Besonderheiten: Cora Schumacher verließ das Camp freiwillig und sagte den Satz „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Am 30. Januar hätte eigentlich Kim die Koffer (bzw. ihren Lipgloss) packen müssen, sie hatte die wenigsten Zuschauer-Votes. Aber Heinz Hoenig musste das Camp vorsorglich aus medizinischen Gründen verlassen. Dr. Bob verkündete die Entscheidung.

17.50 Uhr: Die letzten Prüfungen für die drei Finalisten im „Dschungelcamp“ stehen übrigens bereits fest. Aber es ist noch zu früh, um zu spoilern. Soviel darf schonmal verraten werden: Es wird krass und extrem ekelig. Das Finale ist nichts für schwache Nerven.

17.30 Uhr: Bevor es heute um 22:15 Uhr auf RTL zum großen Showdown zwischen Layla Lahouar, Twenty4Tim und Lucy Diakovska kommt, zeigt der Sender ab 20:15 Uhr eine Countdown-Show zum Finale live aus Köln. Moderiert von Olivia Jones und Angela Finger-Erben.

17.00 Uhr: Der Vater von Lucas Cordalis war übrigens der allererste Gewinner von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus.“. Der beliebte deutsch-griechische Schlagersänger Costa Cordalis hatte Erfolge mit seinen Liedern „Du hast ja Tränen in den Augen“ und „Anita“. Er gewann vor genau 20 Jahren. Seine Siegprämie von 28.000 Euro spendete er der Kinderkrebshilfe.

Dschungelkönig und Schlagersänger Costa Cordalis präsentiert stolz seine Insignien kurz nach seinem Sieg im Januar 2004. Foto: imago images / Müller-Stauffenberg

+++ Dschungelcamp: Königin Djamila Rowe nennt ihren Favoriten auf die Krone +++

16.30 Uhr: Wir nutzen den Countdown, um kurz einen Blick auf die letzte Staffel vom „Dschungelcamp“ zu werfen: 2023 konnte sich Reality-Star Djamila Rowe die Dschungelkrone aufsetzen. Im Finale setzte sich die Berlinerin gegen Luigi „Gigi“ Birofio durch. Auf Platz drei landete Lucas Cordalis, der Mann von Daniela Katzenberger.

15.50 Uhr: Am Samstag hatte Leyla Lahouar noch die wenigsten Stimmen aller Anrufer bekommen und hätte rausfliegen müssen. Aber RTL entschied sich, alle fünf verbliebenen Kandidaten im Camp zu lassen. Grund dafür waren die frühen Ausstiege von Cora Schumacher und Heinz Hönig. So war Leyla am Samstag beim Halbfinale mit dabei.

15.30 Uhr: Es war schon eine Überraschung, die sich am Samstagabend im australischen Dschungel abspielte. Mit Mike Heiter und Fabio Knez mussten gleich zwei Top-Favoriten auf einmal das „Dschungelcamp“ verlassen.

Zu wenige Menschen hatten für sie angerufen. Eine Entscheidung, die bei vielen Fans auf Unverständnis traf. Auch bei prominenten Fans. „Nichts gegen Leyla, aber gestern flog Leyla fast raus und heute im Finale“, schreibt beispielsweise Realitystar Janine Pink bei Instagram.

Und auch Dschungelcamp-Ikone Julian F. M. Stoeckel scheint sichtlich angefressen. „So eine Scheiße“, wütet der Bewohner aus dem Jahr 2014. Es bleibt also spannend, wer am Sonntagabend die Krone mit nach Hause nehmen darf.