Das ist Dschungelcamp-Kandidat Twenty4Tim

Twenty4Tim ist als Influencer auf TikTok, Instagram und YouTube aktiv. Auch im Fernsehen hat er schon den ein oder anderen Auftritt hingelegt. Die Teilnahme bei der 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist der Durchbruch seine TV-Karriere. Aber wofür ist Internet-Star Twenty4Tim eigentlich berühmt geworden? Über einen steinigen Weg ging es für ihn zum Millionen-Erfolg. Bei uns erfährst du alles, was du über Dschungelcamp-Teilnehmer Twenty4Tim wissen musst.

Steckbrief

Name : Tim Maximilian Kampmann

: Tim Maximilian Kampmann Geburtsjahr : 2000

: 2000 Wohnort : Köln

: Köln Beruf : Influencer und Sänger

: Influencer und Sänger Beziehungsstatus : Single

: Single Instagram: twenty4tim

Twenty4Tim wohnt in Köln und heißt mit echtem Namen Tim Maximilian Kampmann. Bevor er zum Multi-Millionär an Instagram- und TikTok-Followern wurde, hatte er ein anderes Berufsziel. Früher studierte Twenty4Tim, früher Tim Kampmann, Lehramt für die Fächer Deutsch und Englisch, brach das Studium aber schon nach dem ersten Semester ab. 2018 gründete er seinen YouTube-Kanal. Auf Instagram knackte Twenty4Tim 2022 die 2,5 Millionen Follower, auf TikTok sogar 4,6 Millionen.

Twenty4Tims TV-Auftritte

Mit seinen Comedy-Videos und Reactions auf YouTube kurbelte Twenty4Tim seine TV-Karriere an. Unter anderem mit dabei: Zwei Videos, in denen er zeigt, was er als Dschungelcamp-Kandidat im Busch tun würde. Grund für seinen Mega-Erfolg auf Social-Media war unter anderem sein erster TV-Auftritt bei „Pocher vs. Influencer“, nach dem seine Follower-Zahlen gewaltig anstiegen. Später war er als Sänger bei einigen Events im TV zu sehen. Mit seiner Dschungelcamp-Teilnahme legt Tim Kampmann einen drauf.

Jahr TV-Sendung 2021 Pocher vs. Influencer 2023 Helene Fischer Show (als Sänger) 2023 Celebrate at the Gate (als Sänger) 2014 Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Twenty4Tims TV-Auftritte in der Tabelle.

Twenty4Tim ist als Sänger auf der Bühne unterwegs

Neben vielen anderen Promis ist Desiree Nick im Musikvideo von Twenty4Tim zu sehen. Foto: IMAGO/Gartner

Im Jahr 2022 startete Twenty4Tim seine Musik-Karriere. Schon vor Veröffentlichung seiner eigenen Single „Bling Bling“ war er bei Katja Krasavice im Musikvideo zu „Onlyfans“ zu sehen. Katja Krasavice wurde durch aufreizende Videos auf ihrem YouTube-Kanal bekannt. Wenige Jahre später machte sie als Rapperin und Sängerin Karriere. Kaum sah man Tim Kampmann mit langen Haaren und knappen Outfits, warf man dem Sänger vor, er würde Katja Krasavice kopieren.

Twenty4Tims Antwort auf die Hate-Welle: Krasavices kurzer Auftritt in seinem „Bling Bling“-Musikvideo. Auch Desiree Nick, Micaela Schäfer, Sophia Thiel, Gerda Lewis, Niko Griesert, Mario Novembre und Sam Dylan waren neben dem Sänger zu sehen. Die zweite Single „Gönn dir“ landete dann sogar auf Platz eins der deutschen Charts. Für eine weitere Single konnte der Sänger die Rapperin Kitty Kat gewinnen. Alle Songs sind auf Twenty4Tims Album zu finden: „Phoenix“ hielt sich eine Woche auf Platz eins der Charts. Obwohl es im Netz jede Menge Hate regnet, lässt der Sänger sich von der Musik nicht abhalten und performt seine Songs im TV.

Bodyshaming bei Männern: Twenty4Tim spricht Klartext

Nicht nur für seine Musik bekam Twenty4Tim Hass-Kommentare. Der Körper des Sängers wird immer wieder zum Ziel für negative Ausdrücke. Der Dschungelcamp-Teilnehmer äußerte sich auf YouTube öffentlich zum Thema Bodyshaming. Mit 14 Jahren wog Tim Kampmann 100 Kilo und entwickelte durch den Wunsch von schnellem Gewichtsverlust eine anorektische Essstörung. In dieser Zeit nahm er kaum etwas zu sich und litt unter Appetit-Verlust, weswegen Twenty4Tim nur ca. 40 Kilo wog. Er wollte zeigen, dass auch Männer mit ihrem Körper zu kämpfen haben.

Die Resonanzen auf Social-Media wirken sich immer wieder auf den Körper des Sängers aus. Infolge des Hates soll sich sein Gewicht schlichtweg verdoppelt haben. Der 1,70 Meter große Twenty4Tim äußert sich auf TikTok und in seinen Musikvideos sowie Liedtexten immer wieder zum Thema Bodyshaming. Dabei setzt er seinen eigenen Körper in Szene und glänzt mit seiner Einzigartigkeit. Für das Dschungelcamp ließ sich der Sänger extra einen Koala tätowieren und auch seine Nägel sind ein wahres Highlight im Dschungelcamp-Style. Die wichtigste Stütze im Leben des Sängers, ob bei Bodyshaming, Social-Media oder im Dschungelcamp, ist übrigens seine Mama.

Liebesleben von Twenty4Tim

Tim Kampmann setzt sich gegen Bodyshaming und für LGBTQ* ein. Foto: IMAGO/Gartner

Ob Frauen oder Männer – das ist Tim Kampmann egal. Twenty4Tim ist nämlich bisexuell. Das zeigt er ganz offen und stolz, ob auf Social-Media, im TV oder in seinen Musikvideos. Auf Events wie dem CSD setzt er sich für die LGBTQ*-Community ein und repräsentiert seine Sexualität. Im Sommer 2023 kursierten Gerüchte um eine homosexuelle Beziehung zwischen Twenty4Tim und Influencer Sinanmovez. Die beiden reisten zusammen durch Rom und schossen romantische Pärchen-Fotos. Ein richtiges Paar war das Influencer-Duo aber nicht. Tim Kampmann beschrieb das Verhältnis als brüderlich.

Ich bin seit 23 Jahren Single. Twenty4Tim

Twenty4Tim gab kurz vor seinem Einzug ins Dschungelcamp bekannt, noch nie eine Beziehung gehabt zu haben. Für die 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigte er sich aber durchaus offen für Flirts und Kuscheln – Sex vor der Kamera lehnte er ab. Ob Frau oder Mann, sein Traumpartner sollte in jedem Fall sportlich und gepflegt sein. Vom Dschungelcamp verspricht sich der Sänger mehr Glück als von den klassischen Dating-Plattformen.