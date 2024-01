Dschungelcamp: Königin Djamila Rowe nennt ihren Favoriten auf die Krone

Bald hat das Warten endlich ein Ende und das Dschungelcamp geht wieder los. Ab dem 19. Januar 2024 sehen die RTL-Zuschauer, wie die Kandidaten sich im australischen Dschungel zurechtfinden. Es ist bereits die 17. Staffel der beliebten Realityshow. Dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen der Fans. Im letzten Jahr konnte sich Djamila Rowe die begehrte Krone schnappen. Doch wem würde sie ihren Platz auf dem Dschungelthron am ehesten überlassen?

Kein weiß besser, welche Tücken der Dschungel bereithält, als sie: Djamila Rowe ist (noch) amtierende Dschungelkönigin. In einem RTL-Interview schaut sich die 56-Jährige ihre potenziellen Nachfolger nun ganz genau an.

Auf den ersten Blick findet sie, dass es viele interessante und unterschiedliche Charaktere gibt. Vor allem Zoff und Reibereien schließt sie nicht aus. Auf eine Sache hat Djamila Rowe allerdings gar keine Lust: Sex im Camp zu sehen! „Im Dschungelcamp gab es noch keinen Sex und ich hoffe, dass es so bleibt“, sagt sie. Dennoch hat die Dschungelkönigin schon heimliche Favoriten, wie sie verrät.

Das sind alle Kandidaten vom Dschungelcamp 2024:

Heinz Hoenig

Cora Schumacher

Twenty4tim

Anya Elsner

Felix von Jascheroff

Sarah Kern

Leyla Lahour

Kim Virginia Hartung

Lucy Diakovska

David Odonkor

Mike Heiter

Fabio Knez

Dschungelkönigin gönnt es IHR am meisten

Zunächst nennt sie den „No Angels“-Star Lucy Diakovska als Favoritin. „Wen ich als sehr stark einschätze, als Kämpferin und als Powerfrau, die alles durchziehen wird, ist auf alle Fälle Lucy“, so Rowe. Und noch eine Frau hat sie begeistert: Cora Schumacher. „Wo ich auch wüsste, das wäre gut für sie und ihre Seele, wäre Cora“, erzählt Djamila Rowe. Ihr gönnt sie den Sieg am meisten und sie würde ihr am liebsten ihre Krone übergeben.

Das Dschungelcamp geht ab dem 19. Januar an den Start. Die Folgen können nach der TV-Ausstrahlung auch in der Mediathek bei RTL+ gestreamt werden.