„Dschungelcamp“-Wiedersehen: Jetzt herrscht Gewissheit – DAS geht bei Mike und Leyla

Was haben die Zuschauer mitgefiebert: Werden Mike Heiter und Leyla Lahouar im „Dschungelcamp“ ein Paar? Wurden sie nicht. Doch wenn es nach Kandidatin Leyla gegangen wäre, hätte durchaus mehr drin sein können, schließlich mochte sie Mike sehr. Doch auch, als seine Ex Kim Virginia aus dem „Dschungelcamp“ rausgevotet wurde, lief nichts zwischen Mike und Leyla.

Vorerst? Oder haben die beiden auch im realen Leben keine Chance?

In der „Dschungelcamp“-Wiedersehens-Show bringt Mike Heiter Licht ins Dunkel.

„Dschungelcamp“: DAS wird aus Mike und Leyla

Es war ein harter Schlag für Leyla, als Mike ihr im Camp offenbarte, keinen weiteren Schritt gehen zu wollen. Die Folge: Bittere Tränen bei Leyla im Dschungeltelefon. In der RTL-Wiedersehens-Show bekommt Mike die Tränen in einer Rückblende erstmals zu sehen.

Dass er sich im Camp gegen Leyla entscheiden hat, hatte für ihn einen einfachen Grund: „Ich habe nicht gefühlt, mehr zu machen, weil ich mich in meiner Haut nicht wohlgefühlt habe.“ Mangelnde Hygiene, die heißen Temperaturen, all das ließ ihn vorsichtiger sein. „Wir haben gestunken und es war heiß wie in einer Sauna“, bestätigt Leyla die Situation im TV noch einmal.

Doch die Frage, die die Zuschauer nun vor allem interessiert, ist: Bezog sich Mikes Zurückhaltung jetzt nur auf das „Dschungelcamp“?

„Das war ja auf Dschungelcamp beschränkt, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe“, erklärt Mike Heiter am Montagabend (5. Januar) bei RTL. Noch ist also nicht alles vorbei zwischen ihm und Leyla. „Wir sind so verblieben, dass wir in Kontakt sind. Gucken wir mal weiter.“

Fazit: Es besteht also durchaus noch die Möglichkeit einer Dschungelromanze außerhalb des Dschungels.