Deutsche campen erstmals in den USA: „Das mag man nicht glauben“

Camping ist nicht nur eine Urlaubsform, Camping ist eine Einstellung. Wer das Hotel durch einen Wohnwagen ersetzt, sucht die Natur, das Wilde, die Freiheit. Wobei so ganz pauschalisieren kann man das nicht, wie uns die Stars der RTL-Zwei-Camping-Reihe „Bella Italia“, Sascha und Nicole Fingerhuth berichten. Das Paar aus Bonn reiste erstmals zum Camping in die USA.

Und was sie dort zu sehen bekamen, hat mit Camping wie wir es in Deutschland kennen, so rein gar nichts zu tun. „Das ist eine ganz andere Form von Camping“, berichtet uns Nicole im Interview. „Die sitzen zum Beispiel alle nicht draußen. Die bleiben in ihrem Camper mit den drei Fernsehern und der riesigen Einbauküche“, lacht die RTL-Zwei-Camperin.

RTL-Zwei-Camper reisen in die USA

Aber jeder, so Nicole, würde Camping eben anders definieren. „Der eine campt gerne im Wald, freistehend, und der andere mag es parzelliert auf großen Plätzen. Sie und ihr Mann Sascha seien so eine Mischung aus allem.

Und so besuchten die Fingerhuths eben auch Campingplätze in Phoenix, den größten Campingplatz der Welt in Quartzsite, dazu noch in Las Vegas und am Grand Canyon. Und so begab es sich tatsächlich, dass alle Camper in ihren Wägen saßen, nur die Fingerhuths schauten sich die Landschaft an.

„Das mag man nicht glauben, aber es war wirklich so. Du hast wirklich ganz selten mal jemanden gesehen, der sich nach draußen verirrt hat. Das war für uns auch nicht zu glauben. Aber die haben ja so große Fahrzeuge, die genießen dann die Zeit da drin. Teilweise drei Klimaanlagen verbaut. Das ist wirklich Wahnsinn“, erinnert sich Sascha.

Camping in einem „Schuhkarton“

Spannend: Ihren eigenen Wohnwagen haben die Fingerhuths nicht mit nach Amerika genommen. Vor Ort wurde ein Exemplar gemietet. Das wirkte auf den ersten Blick riesig, als die Fingerhuths den ersten Campingplatz ansteuerten, relativierte sich jedoch der Eindruck.

„Als wir auf den ersten Campingplatz ankamen, und die Nachbarn sahen, haben wir uns gefragt, in was für einem Schuh-Karton wir hier eigentlich angereist sind“, lacht Sascha.

