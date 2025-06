Camping-Urlauber reisen nach Spanien: Kurz nach der Ankunft fließen Tränen

Sie sind Deutschlands bekannteste Camper: Sascha und Nicole Fingerhuth aus Bonn. Durch die RTL-Zwei-Urlaubs-Doku „Bella Italia“ erlangte das sympathische Paar weit über die Szene hinaus, eine beachtliche Prominenz. Logisch also, dass sie auch in der neuen Staffel „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ nicht fehlen dürfen. Auch wenn es für die Fingerhuths und ihre Freunde Jacky und Micha in diesem Jahr gar nicht nach Italien geht.

Die vier machen nämlich Camping-Urlaub in Spanien, an der Costa Brava, um genau zu sein. Und nicht nur auf Italien verzichten die Kult-Camper zu Beginn der Staffel. So ist ihre Clique, die normalerweise aus drei Pärchen besteht, durch die Erkrankung von Freundin Bianca, sind sie und Horst in diesem Jahr nicht dabei… denken die vier zumindest.

Bei den Camping-Profis fließen die Tränen

Denn zum Ende der ersten Folge der neuen Staffel hin soll es für das Camping-Quartett eine gehörige Überraschung geben. So haben sich Horst und seine Tochter Lisa auf den Weg nach Spanien gemacht. Zum einen, um ihren Zweit-Wohnwagen abzuholen, aber auch, um den treuen Freunden einen Überraschungsbesuch abzustatten.

Gerechnet hatte mit dem Besuch der beiden nun wirklich niemand, dementsprechend emotional wurde die Begrüßung dann auch. Bei Nicole fließen direkt die Tränen, und auch die anderen können ihr Glück kaum fassen. „Das gibt’s doch gar nicht“, staunt Sascha, „der hat mir noch gesagt, er käme nicht.“

Doch nicht nur Sascha ist mit den Nerven am Ende. Auch Jacky weint vor Freude: „Es war eine Mega-Überraschung, ich wollte gar nicht heulen. Ich habe mir das immer vorgenommen, aber wenn ich dann das sehe, dann kann ich nicht anders. Ich freue mich einfach nur, dass ihr da sei“, lässt die Camperin ihren Gefühlen freien Lauf. Eine echte Freundschaft eben, die es so wohl nur unter wahren Campern gibt.