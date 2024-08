„Dschungelcamp“: Plötzlich gehen SIE auf Tuchfühlung – „Würde sie schon verführen“

Uh, la, la, was geht denn plötzlich zwischen diesen beiden Kandidaten im „Dschungelcamp“? Zwei der verbliebenden Halbfinalisten gehen an Tag 16 plötzlich auf Tuchfühlung.

Tagelang eingepfercht auf engsten Raum – da können die Gefühle mit einem schon einmal durchgehen! Das muss jetzt „Dschungelcamp“-Kandidat Gigi Birofio erfahren. Der 25-Jährige fühlt sich plötzlich zu einer seiner Mitstreiterin hingezogen – ausgerechnet zu der doppelt so alten Kader Loth (51)!

+++„Dschungelcamp“: Plötzlich blendet RTL eine Warnung ein – „Aggressiv“+++

Sexy Szenen im „Dschungelcamp“

Dass Gigi auf ältere Frauen steht, daraus machte er in der jüngsten Vergangenheit auch kein Geheimnis. Erst einige Folgen zuvor schockte er seine Mitcamper mit dem Geständnis, er hätte als 19-Jähriger Sex mit einer 56-Jährigen gehabt. Und auch jetzt, rund sechs Jahre später, hat sich an seiner Vorliebe scheinbar nichts geändert.

Anders lassen sich diese Szenen an Tag 16 aus dem RTL-„Dschungelcamp“ auch nicht erklären: Gigi schmiegt sich ganz dicht an Kader, die beiden kuscheln am Lagerfeuer. Sie würde für ihn „Muttergefühle“ empfinden. Doch Gigi sieht das offenbar ganz anders.

Gigi schockt Kader

„Hast du bei mir Muttergefühle?“, will Kader von ihm wissen, während sie ihm zärtlich über die Wange streichelt. „Sei ehrlich.“ Doch Gigi antwortet anders als erwartet: „Andere Gefühle“, heißt es von ihm nur. Das kann die Dunkelhaarige so nicht stehen lassen. Sie hakt nach. „Sexy Gefühle“, sprudelt es daraufhin aus dem Ex von Dana Feist heraus.

„Was?“ Kader ist empört, kann ihren Ohren kaum trauen. Im Dschungeltelefon verrät der italienische Casanova schließlich: „Ich finde sie sehr hot, sie hat einen schönen Popo, eine schöne Figur.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Kader ist verheiratet

„Ich könnte deine Mama sein“, ist Kader fassungslos. „Bist du aber nicht“, stellt Gigi korrekterweise fest. „Ich würd sie schon verführen, wenn ich könnte.“ Oh je, ob das Kaders Mann Ismet Atli so gerne hört? Mit ihm ist die Reality-TV-Königin schließlich seit 2017 verheiratet. Aber Kader stellt gegenüber Gigi schnell klar: „Du bist mein Sohn hier.“