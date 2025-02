Dschungelcamp: Nachspiel eskaliert – Jan Köppen und Sonja Zietlow müssen sofort handeln

Huch, was ist denn da plötzlich beim großen Nachspiel vom diesjährigen Dschungelcamp los? Sonja Zietlow und Jan Köppen sprechen gerade mit drei Kandidaten, als sie das Geschehen prompt unterbrechen und in den Backstagebereich schalten. Dort kommt es nämlich zum Eklat zwischen Jürgen Hingsen und Jörg Dahlmann. Und der hat es nun wirklich in sich…

Dschungelcamp: Situation eskaliert völlig

Jürgen Hingsen platzt hinter den Kulissen der Kragen. Nachdem Jörg Dahlmann vor laufender Kamera behauptet hat, dass er ein Techtelmechtel mit Jürgens Frau hatte, rastet dieser völlig aus. „Du kannst froh sein, dass hier eine Sendung läuft. Sonst hätte ich dir den Kopf abgerissen“, zischt der gebürtige Duisburger im Backstage.

Jörg Dahlmann weiß erst einmal gar nicht, wie ihm geschieht. Schließlich hatten die Männer bereits über die Aussage gesprochen. Doch bei Jürgen gab es anscheinend einen Sinneswandel. Er betont, dass er die Aussage überhaupt nicht gut fand. Plötzlich droht er seinem ehemaligen Konkurrenten vor laufender Kamera: „Sowas ist unmöglich. Das zeigt den wahren Charakter von Jörg Dahlmann. (…) In mir brodelt es. Wenn das noch ein paar Momente dauert, nehme ich ihn in den Schwitzkasten.“

Dschungelcamp: Moderatoren gehen dazwischen

Schnell wird klar: Jürgen Hingsen ist wirklich auf 180. Die Moderatoren versuchen, die erhitzten Gemüter zu beruhigen und betonen vor allem, dass Gewalt ein absolutes No-Go sei.

Kurz darauf stellt der 67-Jährige eine deutliche Forderung an seinen ehemaligen Konkurrenten: „Entweder man klärt das in der Sendung oder es gibt ein Donnerwetter. Ich erwarte von Jörg eine Entschuldigung gegenüber meiner Frau in der Sendung.“

