Albtraum in den Flitterwochen! Einbruch bei Leyla Lahouar und Mike Heiter?

Für Leyla Lahouar und ihren frisch angetrauten Ehemann Mike Heiter begann ihre gemeinsame Zeit auf Mykonos entspannt und idyllisch.

Doch RTL berichtet nun, dass die traute Zweisamkeit am frühen Donnerstagmorgen (17. Juli) von einem merkwürdigen und lauten Geräusch gestört wurde. In ihrer Instagram-Story erklärte Leyla Lahouar, wie sie den Schreckmoment erlebte und warum aus Panik später ein Lachanfall wurde.

Leyla Lahouar von Geräuschen geweckt

Gegen 6 Uhr morgens riss ein ohrenbetäubendes Klopfen Leyla Lahouar aus dem Schlaf. „Es hat gehämmert, als wollte jemand wirklich so bei uns einbrechen!”, schilderte sie den Moment auf Instagram. Während sie in Panik versuchte, ihren noch schlafenden Ehemann wachzurütteln, blieb Mike gelassen. „Ich so: Oh mein Gott!”, erzählte Leyla über die hektische Situation und ihre Reaktion.

Fest davon überzeugt, dass ein Einbruchsversuch stattfindet, griff Leyla Lahouar sofort zum Telefon. Der Concierge-Service des Hotels wurde informiert, und Sicherheitskräfte machten sich umgehend auf den Weg zum Zimmer. Währenddessen hielt Mike trotz der vermeintlichen Gefahr konsequent an seiner Ruhe fest und nahm das Geschehen gelassen hin.

Ein tierischer Irrtum

Nach der raschen Ankunft der Hotelangestellten folgte jedoch schnell die Entwarnung: „Die Security hat nur einen Vogel gefunden, der mit seinem Schnabel ans Fenster geklopft hat,” berichtete Leyla später lachend auf Instagram. Die vermeintliche Gefahr war also alles andere als krimineller Natur, sondern ein flügge gewordener Außengast mit Schnabel.

Mike Heiter hatte sich die Panik offenbar schon gedacht: „Ich wusste das schon, Schatz. Deswegen bin ich auch nicht aufgestanden“, ließ er aus dem Hintergrund der Story verlauten. Trotz des kurzen Schrecks konnten Leyla Lahouar und ihr Ehemann ihren Urlaub genießen.

Die kurze Aufregung in den Flitterwochen von Leyla Lahouar zeigt, dass selbst ein vermeintlicher Einbruch der Liebe und Gelassenheit eines frisch verheirateten Paares nichts anhaben kann. Mit diesem tierischen Fehlalarm haben Leyla und Mike eine Erinnerung, über die sie noch lange lachen können.

