„Dschungelcamp“: Sam Dylan rechnet mit TV-Sender ab! „War Nötigung“

Obwohl das Dschungelcamp bereits seit mehr als einer Woche Geschichte ist, können viele der Stars noch immer nicht ganz damit abschließen. Die Erinnerungen an ihre einmalige Zeit im Dschungel kommen einfach immer wieder hoch. Genauso ergeht es auch aktuell RTL-Reality-Star Sam Dylan (34).

Dabei quält ihn ein besonders belastender Vorfall während seiner Dschungelzeit, der bis heute für extremen Frust sorgt. In seiner Instagram-Story geht er dabei hart mit einem TV-Sender ins Gericht. Doch was ist bloß Schlimmes geschehen?

„Dschungelcamp“-Star Sam Dylan macht seinem Ärger Luft

Im Mittelpunkt der jüngsten Diskussion rund um Sam Dylan stehen seine Eltern. Während er sich Tausende Kilometer entfernt in Australien aufhielt, suchte ein Kamerateam eines Senders – den er aus Gründen nicht nannte – das Zuhause seiner Eltern auf. Dabei wollte dieser Sender um alles oder nichts ein Interview arrangieren. Zunächst lehnten seine Eltern entschieden ab, doch irgendwann konnte das Team sie überreden. Das alles berichtet der TV-Star in einer Story auf seinem Instagram-Account.

Laut seinen Aussagen filmte das Team nach dem Betreten des Eigenheims nicht nur seinen Hund, sondern auch sein Kinderzimmer. Jedoch sei der Dreh abrupt gestoppt worden, als seine Schwester und Nichte nach Hause kamen. Zudem wurde eine nachfolgende Ausstrahlung schließlich verhindert.

„Dschungelcamp“-Star Sam Dylan: „Gab Riesenstress“

„Es gab auch einen Riesenstress“, erklärt Sam. „Weil es auch einfach für mich und für meine Eltern eine Nötigung war. Also, die wollten es nicht, aber wurden genötigt, dann ein Interview zu geben.“

Für Sam sei hier eine klare Grenze erreicht worden. Obwohl der Reality-Star sich in der Öffentlichkeit oft in Szene setzt, sei ihm eine ausreichende Privatsphäre äußerst heilig. Im Gegensatz zu seinen Eltern habe er das Leben in der Öffentlichkeit dazu freiwillig gewählt.