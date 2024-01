„Dschungelcamp“: IHN können die Zuschauer nicht mehr sehen – „Könnte auch mal rausfliegen“

Es ist Tag 13 im „Dschungelcamp“ und die Ereignisse der vergangenen Tage haben ihre Spuren hinterlassen. Der Auszug von Heinz Hoenig (mehr dazu hier), das Liebesdrama zwischen Mike und Kim (mehr dazu hier) und das Liebesgeständnis von Twenty4Tim (mehr dazu hier) wirken auch bei den Zuschauern des RTL-Formates nach.

In einem Instagram-Teaser des „Dschungelcamps“ werden erste Einblicke in die Prüfung am Mittwoch (31. Januar) gezeigt. Camp-Bewohner Fabio Knez und Mike Heiter müssen in schwindelerregender Höhe um die Sterne kämpfen. Doch die Fans der RTL-Show stört dabei eine Sache gewaltig.

„Dschungelcamp“: Zuschauer haben klare Meinung

Reality-TV-Star Mike Heiter musste während seiner Zeit im „Dschungelcamp“ bereits einiges mitmachen. Der 31-Jährige traf im Camp zum ersten Mal wieder auf seine Ex-Liebschaft Kim Virginia. Es folgte ein Konflikt, wie er im Buche steht. In den vergangenen zwölf Tagen eskalierte der Streit zwischen Kim und Mike immer weiter und auch Camp-Bewohnerin Leyla Lahouar wurde in die Streitigkeiten involviert. In der aktuellen Folge darf sich Mike nun auch anderweitig beweisen und wird gemeinsam mit Reality-TV-Star Fabio Knez in die Dschungelprüfung geschickt.

In erschreckender Höhe müssen die „Dschungelcamp“-Stars Sterne erspielen, die ein Abendessen abseits von Reis und Bohnen ermöglichen würden. In einem Teaser, den die Show nun auf ihrem Instagram-Profil teilte, geben die Stars alles, um so viele Sterne wie möglich zu gewinnen. Doch anstelle von Bewunderungen für die Leistung der Fernsehstars, häufen sich kritische Stimmen gegenüber Camp-Bewohner Mike Heiter. Die Fans der Dschungel-Show schreiben:

„Mike könnte ehrlich gesagt auch mal rausfliegen!“

„Mike hat bis jetzt in keiner Prüfung richtig abgeliefert & er ist auch ziemlich langweilig im Camp. Könnte von mir aus heute gehen.“

„Mike ist eh langweilig, ohne Kim und Leyla hätte er keine Sendezeit.“

„Der Mike, außer zu flirten, bringt er nichts auf die Reihe!“

„Mike soll raus. Soll lieber in seinen Reality-Shows bleiben, er liefert hier kaum was.“

„Der Mike kann auch nichts anderes als sich in jeder Show eine Frau zu suchen und mit ihr dann anzubandeln.“

Die Zuschauer des „Dschungelcamps“ scheinen von dem Liebesdrama zwischen Mike und Kim mittlerweile genug gesehen zu haben.

Ob Mike Heiter das „Dschungelcamp“ in Folge 13 tatsächlich verlassen muss, bleibt abzuwarten. In der vergangenen Folge hatte Kim Virginia die wenigsten Anrufe, durfte jedoch auf Grund des unfreiwilligen Auszugs von Heinz Hoenig im Camp bleiben.