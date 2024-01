„Dschungelcamp“: Und plötzlich fließen die Tränen – „So eine bemerkenswerte Frau“

Es ist Tag zwölf im „Dschungelcamp“ und die prominenten Kandidaten scheinen sich langsam eingelebt zu haben. Nach dem überraschenden Ausstieg des Camp-Ältesten Heinz Hönig (mehr dazu hier), kämpfen nun nur noch sieben Promis um die begehrte Dschungelkrone und ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Neben einem Liebesdrama von Kim Virginia und Mike Heiter und anderen kleinen und großen zwischenmenschlichen Dramen, sehnen sich wohl auch die RTL-Zuschauer nach ein klein wenig Harmonie. Genau das scheinen auch zwei der „Dschungelcamp“-Stars gemerkt zu haben und zeigen in der aktuellen Folge rührende Szenen.

„Dschungelcamp“: Diese Worte gehen ans Herz

Bisher punkteten insbesondere zwei der „Dschungelcamp“-Kandidaten mit ihrer sympathischen und authentischen Art. Sowohl No-Angels-Star Lucy Diakovska, als auch Influencer Twenty4Tim waren in den vergangenen elf Tagen an noch keiner größeren Auseinandersetzung beteiligt. Bei einem gemeinsamen Waschgang bekunden die beiden Camp-Bewohner nun ihre Liebe zueinander. Influencer Tim gesteht der Musikerin unter Tränen: „Weißt du, dass du für mich hier eine ganz, ganz große Inspiration bist? Du bist so caring. So wie du bist, würde ich später gerne mal sein. Du bist so eine bemerkenswerte Frau!“ Es folgt eine schier endlos lange Umarmung, nach der Tim gesteht: „Wenn sich hier schon etwas gelohnt hat, dann das, dass ich dich kennenlernen durfte!“ Mit solchen liebevollen Worten hat Lucy sicherlich nicht gerechnet.

Auch die 47-Jährige hat in Tim einen Freund gefunden, Lucy hätte nicht gedacht, dass ein Influencer so belesen und intelligent sein könnte. Die Sängerin verkündet: „Du kannst sehr, sehr stolz auf dich sein!“ Dann möchte Lucy dem 23-jährigen Social-Media-Star noch etwas von ihrer Lebenserfahrung mit auf den Weg geben und rät ihm: „Du lässt so viele Leute, total unbedeutende, zu nah an dich ran, sodass du diese Zweifel an dir hast. Jetzt, nach dieser Zeit hier, wirst du das noch besser trennen können. Die Menschen, die uns begleiten, sind der Schlüssel zu unserer Entwicklung.“ Die Musikerin scheint für ihren Camp-Kollegen nur das Beste zu wollen.

Auch ein Feedback zu den gemeinsamen vergangenen Tagen hat Lucy parat und bekundet: „Du bist in den letzten Tagen hier schon so gewachsen und ich habe hier so eine Ruhe bekommen und innerliche Freude. Das sind die Sachen, die es wert sind.“ Tim nimmt die Worte seines Vorbilds gerne an und es folgt eine weitere innige Umarmung.

Mit etwas Glück und genügend Anrufen der Zuschauer, dürfen die frisch gebackenen Freunde auch weiterhin um die Dschungelkrone und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro kämpfen. Für einen wunderschönen Fernsehmoment haben Lucy und Tim auf jeden Fall jetzt schon gesorgt.