Das ist Dschungelcamp-Kandidat Fabio Knez

Lange braune Haare, ein Lächeln im Gesicht und Retro Brille, das beschreibt den Dschungelcamp-Kandidaten Fabio Knez. Gemeinsam mit elf weiteren Kandidaten kämpft er um die Dschungelkrone.

Fabio Knez kommt aus München und ist neben seiner Reality-TV-Karriere als Unternehmer tätig. Öffentlich bekannt wurde er 2022 durch seine Teilnahme bei der RTL-Show „Make Love, Fake Love“. Seine wahre Liebe hat er aber erst im Jahr 2023 gefunden.

Das Dschungelcamp wird Fabio durch seine humorvolle Art bereichern. Er ist ein aufgeschlossener Mensch mit einer Vorliebe für Bademäntel, wie sich in der Show „Are you the one?“ gezeigt hat. Im Dschungel verzichtet er allerdings auf den Mantel und nimmt nur Badeschlappen und eine Haarbürste mit. Was du sonst noch über den Münchener wissen solltest, erfährst du hier.

Steckbrief

Name : Fabio Knez

: Fabio Knez Geburtsjahr : 1993

: 1993 Wohnort : München

: München Beruf : Reality-TV-Darsteller, Staubsaugervertreter, Kfz-Mechatroniker

: Reality-TV-Darsteller, Staubsaugervertreter, Kfz-Mechatroniker Beziehungsstatus : Vergeben

: Vergeben Instagram: fabioknez

Das Leben von Fabio Manuel Knez

Fabio Knez wurde 1993 geboren und ist gebürtiger Münchener. In seinem Leben hat er schon viele berufliche Erfahrungen gesammelt, bis er zum Reality-TV kam. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung bei der Münchener Polizei als Kfz-Mechatroniker und machte auf diesem Gebiet auch einen Meister. Danach machte er seine Trainer Lizenz A und arbeitete in diesem Bereich.

Anschließend ging er in die Verkaufsbranche. Knez machte sich selbstständig und verkauft Luxus-Staubsauger. Der Staubsaugervertreter wurde 2022 zum Reality-Sternchen und lernte 2023 in der Show „Are you the one“ seine derzeitige Freundin Darya Strelnikova. Darya ist ebenfalls keine Unbekannte. Sie nahm 2015 bei der zehnten Staffel der ProSieben-Show „Germany’s next Topmodel“ teil. Seitdem ist sie als Model und Influencerin erfolgreich.

Fabio Knez und seine Freundin Darya Strelnikova. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

In diesen TV-Formaten war Fabio Knez zu sehen

Sein Fernseh-Debüt hatte Fabio Knez 2022 in dem Format „Make Love, Fake Love“. Dort kämpfte er um das Herz von Yeliz Koc, musste aber vor dem Finale die Show verlassen. Die Liebe hat er hier leider nicht gefunden, aber dafür eine enge Freundin. Die Suche nach der Liebe gab er aber nicht auf.

Fündig wurde er 2023 bei der Show „Are you the one – Reality Stars in Love”. Sein “Perfect Match” im Spiel war zwar nicht Darya, aber dafür für das reale Leben. Während der Dreharbeiten verletzte er sich am Knie und konnte nur noch bedingt bei den Spielen teilnehmen. Hoffentlich läuft es dieses Jahr im Dschungelcamp besser für ihn. Während dem Reality-Dreh lernte er auch seine Mitstreiter Mike Heiter und Kim Virginia Hartung kennen. Im Dschungel treffen die Drei wieder aufeinander.

Jahr TV-Auftritte 2022 Make Love, Fake Love 2023 Are you the one – Reality Stars in Love TV-Auftritte von Fabio Knez



Ob Fabio sich die Dschungelkrone am Ende schnappt, kannst du ab dem 19. Januar bei RTL sehen. Alles über seinen Mitstreiter David Odonkor erfährst du hier.