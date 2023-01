„Dschungelcamp“: Cordalis-Klatsche im Finale – Zahlen sprechen deutliche Sprache

Das war verdammt nochmal verdient. Über zwei Wochen hinweg ließ sich Djamila Rowe nicht aus der Ruhe bringen. Sie trotzte Hitze, Zoff und Zahnpasta und konnte sich am Ende die heiß begehrte Dschungelkrone aufsetzen. Eine würdige Königin des „Dschungelcamp“.

Auch, weil Djamila als eine der wenigen Stars stets bei sich war. Streit vom Zaun zu brechen, spielte keine Rolle. Dschungelkönigin Djamila musste nicht laut sein, um gehört zu werden. Sie schreibt die Geschichte des „Dschungelcamp“ nahtlos weiter, in der stets die gewinnen, die sich am nahbarsten, am verletzlichsten zeigten.

Lucas Cordalis bekommt „Dschungelcamp“-Klatsche

Und das mit einem beeindruckenden Vorsprung, wie RTL nun veröffentlichte. So lag Djamila bereits im Vorfinale, zu dem Zeitpunkt also, an dem auch Lucas Cordalis und Gigi Birofio noch im Camp waren, mit 52,79 Prozent der Stimmen weit vorne. Zum Vergleich: Gigi konnte zu dem Zeitpunkt lediglich 30,96 Prozent der Anrufe sichern. Lucas Cordalis lag da schon weit abgeschlagen mit 16,25 Prozent auf Rang 3.

Und auch, als Lucas raus war und nur noch Djamila und Gigi zur Auswahl standen, änderte sich die Stimmungslage nicht. Am Ende sicherte sich Djamila Rowe starke 62,26 Prozent aller Stimmen. Gigi kam im Umkehrschluss auf 37,74 Prozent.

Verdient, wie es in den sozialen Netzwerken unisono heißt. So formulierte beispielsweise „Dschungelcamp“-Gag-Lieferant Micky Beisenherz bei Twitter: „Ich mag den Dschungel ganz unironisch so gern, weil die deutsche Teilöffentlichkeit sich im Finale verlässlich von ihrer warmherzigsten Seite zeigt.“

Mehr Nachrichten:

Und Satiriker Oliver Kalkofe ergänzt: „Na, Gott sei Dank – es hat sich gelohnt, dass ich zum ersten Mal (beim) Dschungelcamp angerufen habe! Glückwunsch Djamila – endlich mal ein verdientes Happy End! Darauf einen doppelten Ouzo!“