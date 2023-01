Dschungelcamp: Gigi lässt die Hosen runter – „Keine Mama auf der Welt hat das verdient!“

Das Dschungelcamp 2023 geht schon jetzt in die TV-Geschichte ein. Unvergessen bleiben das Pizza-Problem und der Bolognese-Betrug, doch ebenso viel Gesprächsstoff bieten die persönlichen Geständnisse der Kandidaten. Gerade Promis wie Djamila Rowe und Gigi Birofio zeigen sich in der RTL-Show von einer ganz neuen Seite.

Der Frauenheld kann nämlich auch ganz gefühlsbetont sein, wie die Dschungelcamp-Fans in den vergangenen Tagen mitbekommen haben. An Tag 15 kullern bei Gigi direkt erneut die Tränen. Grund dafür ist keine Geringere als Publikumsliebling Djamila.

Dschungelcamp-Star Djamila schüttet Gigi ihr Herz aus – dann fließen Tränen

Er ist mit dem Vorhaben eingezogen, der Erste zu sein, der im Dschungelcamp Sex hat. Nun überrascht Gigi Birofio allerdings mit unerwarteten Gefühlsausbrüchen als nackten Tatsachen. Bei einer gemeinsamen Schatzsuche mit Djamila Rowe verliert der 23-Jährige plötzlich die Beherrschung – und sorgt damit wohl für den zweitschönsten Moment dieser Staffel, nach Sonja Zietlows Tränenausbruch.

Bereits im Camp vertraut Djamila dem „Ex on the Beach“-Star an, dass das Verhältnis zu ihrem 25-jährigen Sohn schwierig ist. „Er hat mir das hier nicht zugetraut. Ich glaube, dass es unserer Mutter-Sohn-Beziehung guttut, wenn ich das hier durchziehe und er ein anderes Bild von mir bekommt. Wenn er sieht, wie ich das hier knallhart mit euch durchziehe“, hofft die ehemalige Nackttänzerin.

Bei einer gemeinsamen Schatzsuche brechen bei Djamila und Gigi alle Dämme. Foto: RTL

Dann schießen ihr plötzlich die Tränen in die Augen: „Ich würde mir sehr wünschen, wir hätten mehr Kontakt. Oder dass er anruft und fragt: ‚Wie geht es Dir?'“

Dschungelcamp-Schatzsuche löst Schuldgefühle bei Gigi aus

Worte, die nicht nur die Zuschauer berühren. Auch bei dem sonst eher rüpelhaften Gigi hallen Djamilas Worte nach. Bei der Schatzsuche am Nachmittag überkommen ihn schließlich seine Schuldgefühle. Denn: „Manchmal gehe ich auch nicht ran, wenn Mama anruft“, gibt der TV-Darsteller zu.

Nach der gemeisterten Schatzsuche, bei der eine Mini-Portion löslicher Kaffee für die Dschungelcamp-Kandidaten herausspringt, betont Gigi sichtlich begeistert: „Wäre ich Djamilas Sohn, wäre ich ganz stolz auf meine Mama!“ Bei dem Gedanken an seine eigene Mutter und das zerrüttete Verhältnis zwischen Djamila und ihrem Kind bricht auch der sonst so prollige Gigi auf einmal in Tränen aus. „Keine Mama auf der Welt hat das verdient!“, stellt er klar.

Das Dschungelcamp-Finale wird am Sonntag, den 29. Januar 2023, ab 22.15 Uhr live bei RTL übertragen.