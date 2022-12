Dschungelcamp: Sex vor laufender Kamera? ER hat es sich fest vorgenommen

Reality-TV-Fans reiben sich bereits aufgeregt die Hände: Am 13. Januar kehrt das RTL-Dschungelcamp zurück! Für die 16. Staffel hat sich der Sender ein buntes Potpourri an Entertainern zusammengesucht. Einer von ihnen setzt schon jetzt darauf, für immer in die Geschichte des Formats einzugehen.

Nach dem Rassismus-Skandal im Dschungelcamp 2022 dürfte es also dieses Jahr zur nächsten TV-Sensation kommen. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Mal keine Gefühle verletzt werden und keiner der Beteiligten aus der Show fliegt.

Gigi Birofio will Sex im Dschungelcamp

Neben alten TV-Hasen wie Claudia Effenberg, Verena Kerth und Martin Semmelrogge zieht auch der ein oder andere Newcomer ein. Gigi Birofio steht zwar schon seit dem Jahr 2020 für RTL vor der Kamera, hat es jedoch nie über Realityshows wie „Ex on the Beach“ oder „Prominent getrennt“ hinaus geschafft – bis jetzt.

Im Dschungelcamp bekommt der 23-Jährige die Gelegenheit, sich von einer ganz neuen Seite zu zeigen – oder sich erst recht einen Namen für weitere TV-Projekte zu machen. Denn: In der Vergangenheit hat sich Gigi nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die On-Off-Beziehung mit seiner Freundin Michelle Daniaux gerät immer wieder in die Kritik. Gigi gilt als höchst eifersüchtig und das Verhältnis der beiden sei überaus toxisch, meint das Publikum. Bei „Temptation Island VIP“ zieht Michelle schließlich die Reißleine und serviert den Italiener noch vor der Kamera ab.

Als frischgetrennter Single kann Gigi nur noch an eines denken: „Ich bin ehrlich, ich hatte viel vor und wollte der Erste sein, der im Dschungel Sex hat – wie Tarzan und Jane“, behauptet der TV-Darsteller im RTL-Interview. Na, da wird sich seine Ex ja freuen.

Drama vorprogrammiert? Dschungelcamp-Kandidat Gigi ist vergeben

Dem Sender verrät Gigi Birofio allerdings auch, dass er schon wieder in festen Händen sei. Auf die Frage, was er im australischen Dschungel am meisten vermissen werde, antwortet der 23-Jährige: „Mein Mädchen.“ Wer seine Herzdame ist, behält der Frauenheld jedoch noch für sich.

Aber wie steht es nun um seinen Sex-Plan? „Ich glaube, dass man im Dschungel sehr fokussiert ist. Es gibt kein Essen, keine Zigaretten, keine Hygiene, man ist gestresst und muss sich den Hintern mit Blättern abputzen, da hat man gar keinen Kopf für Frauen“, gibt der TV-Star zu bedenken. Da hat seine Freundin wohl noch einmal Glück gehabt.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ startet am 13. Januar 2023 um 21.30 Uhr live bei RTL.