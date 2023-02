Iris Klein will im TV über Trennungsdrama mit Peter Klein auspacken – doch RTL geht leer aus

In den vergangenen Monaten haben schon so einige Stars im Fernsehen aus dem Nähkästchen geplaudert. Im Dezember spricht Boris Becker über seine Zeit im Londoner Gefängnis, im Januar folgt das TV-Interview von Prinz Harry, der die Schattenseiten des britischen Königshauses enthüllt. Und nun soll auch Iris Klein die Wahrheit aufdecken.

Zugegeben, so ganz passt der Name von Daniela Katzenbergers Mutter nicht in die Aufzählung. Das Drama um Iris Klein ist dennoch mindestens genauso brisant für TV-Fans wie die Enthüllungen über Becker und die Royals. Seit Mitte Januar liefern sich die 55-Jährige, ihr Ehemann Peter Klein und die Schauspielerin Yvonne Woelke eine öffentliche Schlammschlacht.

TV-Deal abgeschlossen: Iris Klein verdient auch noch am Zoff mit Yvonne Woelke

Die Vorwürfe sind klar: Iris Klein behauptet, dass Peter sie während seines Aufenthalts in Australien mit Yvonne betrogen hat. Die beiden Begleitpersonen der Dschungelcamp-Kandidaten Lucas Cordalis und Djamila Rowe streiten dies allerdings ab. Dennoch scheint es die Blondine zu genießen, Iris zu provozieren. Bei Instagram teilen die beiden Frauen nahezu täglich kryptische Botschaften und versteckte Seitenhiebe.

Nun soll Iris Klein den Streit auf die nächste Ebene bringen. Laut „Bild“-Informationen hat sich die 55-Jährige zu einem exklusiven Fernsehinterview verpflichtet. Darin soll es um das diesjährige Dschungelcamp, die angebliche Affäre ihres Ehemannes im Versace-Hotel sowie den darauffolgenden Notarzteinsatz auf Mallorca gehen.

So gewinnt Iris nicht nur eine Menge neuer Follower durch den öffentlichen Zoff, sondern kassiert auch noch eine dicke TV-Gage. Verständlich, dass der ein oder andere dabei befürchtet, dass das ganze Trennungsdrama nur inszeniert worden ist. Zur Überraschung vieler soll das Interview jedoch nicht bei RTL, sondern einem anderen Privatsender ausgestrahlt werden.