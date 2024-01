„Dschungelcamp“-Königin Djamila Rowe zieht drastischen Schlussstrich – „Habe keinen Sex mehr“

Die Stars und Sternchen stehen bereits in den Startlöchern, wenn es in wenigen Tagen wieder heißt: ab nach Australien in den Dschungel! Am 19. Januar zeigt RTL die neue „Dschungelcamp“-Staffel und alle Augen sind gebannt auf die aktuellen Kandidaten gerichtet (hier erfährst du mehr >>>). Eine, die wissen muss, wie man sich so kurz vor dem Abflug ins australische Abenteuer fühlt, ist Reality-Star Djamila Rowe.

Die 56-Jährige gewann im vergangenen Jahr das „Dschungelcamp“, kassierte die Siegprämie von 100.000 Euro. Beruflich sah es also gut aus für die amtierende Dschungelkönigin. Nur privat fehlt ihr noch das letzte Quäntchen Glück. Djamila Rowe hat sich deshalb jetzt mit einer Sache abgefunden.

„Dschungelcamp“-Star Djamila Rove zieht drastischen Schlussstrich

Sie galt 2023 nicht nur als die Gewinnerin der Herzen, sondern auch insgesamt. Davor musste Djamila Rowe RTL geradezu anbetteln, bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ mitmachen zu dürfen. Ihr Ehrgeiz zahlte sich aus – mit 52,79 Prozent holte sie sich die Dschungelkrone. In der Show selbst verriet sie, sich gerne wieder verlieben zu wollen. Doch mit dem Mann klappt es immer noch nicht.

Jetzt ist die Single-Frau an einem Punkt angekommen, an dem sie genug von Männern hat, und das, obwohl sich bei Social Media öfter mal welche bei ihr melden. „Aber will ich was von denen? Nein. Ich treffe mich nicht mit irgendwelchen Männern. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt, aber einen neuen Partner oder gar eine Partnerin? Nein! Will ich nicht, brauche ich nicht“, gesteht sie gegenüber der „Bild“ und legt noch einen drauf: „Ich habe keinen Sex mehr.“

Vermissen tue sie Sex nicht, sagt Djamila. Und habe auch kein körperliches Bedürfnis danach. „Ich habe nicht mehr diesen Jagdtrieb. Ich bin auch nicht bei einer Dating-Plattform wie Tinder.“ Für die Dschungelkönigin steht deshalb endgültig fest: „Mit Sex und Männern bin ich durch.“

Aber wer weiß: Wenn man nicht nach der Liebe sucht, kommt sie vielleicht schneller als gedacht.

