„Dschungelcamp“-Finale: Ex-Camper wütend – „So eine Scheiße“

Zwei harte Wochen sind vorbei: Das „Dschungelcamp 2024“ steuert unaufhaltsam seinem Ende entgegen. Im großen Finale am Sonntagabend (4. Februar 2024) stehen sich Twenty4Tim, Lucy Diakovska und Leyla Lahouar gegenüber. Wer wird gewinnen? Wer darf sich fortan König oder Königin des Dschungels nennen.

Hier findest du alle Infos zum großen „Dschungelcamp“-Finale bei RTL:

15:50 Uhr: Am Samstag hatte Leyla Lahouar noch die wenigsten Stimmen aller Anrufer bekommen und hätte rausfliegen müssen. Aber RTL entschied sich, alle fünf verbliebenen Kandidaten im Camp zu lassen. Grund dafür waren die frühen Ausstiege von Sarah kern und Heinz Hönig. So war Leyla am Samstag beim Halbfinale mit dabei.

15.30 Uhr: Es war schon eine Überraschung, die sich am Samstagabend im australischen Dschungel abspielte. Mit Mike Heiter und Fabio Knez mussten gleich zwei Top-Favoriten auf einmal das „Dschungelcamp“ verlassen.

Zu wenige Menschen hatten für sie angerufen. Eine Entscheidung, die bei vielen Fans auf Unverständnis traf. Auch bei prominenten Fans. „Nichts gegen Leyla, aber gestern flog Leyla fast raus und heute im Finale“, schreibt beispielsweise Realitystar Janine Pink bei Instagram.

Und auch Dschungelcamp-Ikone Julian F. M. Stoeckel scheint sichtlich angefressen. „So eine Scheiße“, wütet der Bewohner aus dem Jahr 2014. Es bleibt also spannend, wer am Sonntagabend die Krone mit nach Hause nehmen darf.