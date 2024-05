RTL-Star erlebt Horrorszenario! „Einfach aus dem Nichts einen Autounfall gehabt“

Erschreckende Nachrichten von RTL-Star Twenty4tim! Der diesjährige Dschungelcamp-Kandidat war nach eigenen Angaben in einen Autounfall verwickelt. Auf Instagram meldet er sich nun erstmals nach dem Vorfall und veröffentlicht ein Foto des beschädigten Wagens.

RTL-Star Twenty4tim erlebt Schockmoment

Die Follower des Dschungelcamp-Kandidaten sind es eigentlich gewohnt, rund um die Uhr von Twenty4tim zu hören. Vor allem Instagramstories produziert der Sänger am laufenden Band. Da fällt es natürlich auf, wenn es eine Zeit lang still um den 23-Jährigen wird. So auch am Dienstag (30. April).

Dort beginnt er seine tägliche Runde nämlich mit einer alarmierenden Botschaft. „Wollte mich eigentlich früher melden, doch gestern und heute ist mir gefühlt der Boden unter den Füßen etwas weggerissen“, schreibt der neue Duett-Partner von Dieter Bohlen. Wie es scheint, kommt aktuell vieles zusammen. „Allergische Reaktion, Konzertplanungen und heute dann einfach aus dem Nichts einen Autounfall gehabt“, fügt Twenty4tim hinzu. Kurz darauf gibt er allerdings Entwarnung.

„Macht euch keine Sorgen“

Der Influencer macht sofort klar, dass es ihm und allen anderen Beteiligten gut geht. „Es ist aber alles soweit okay und keiner ist verletzt. Kläre gerade alles wegen Versicherung usw. Macht euch keine Sorgen!“, heißt es in der Instagramstory weiter.

Kurz darauf zeigt der Dschungelcamp-Kandidat dann auch noch ein Bild von dem Unfallwagen. Dort ist deutlich zu erkennen, dass das Auto an der Stoßstange beschädigt ist. „Komplett durchgebrochen“, schreibt Twenty4tim dazu. Bleibt abzuwarten, was aus der Sache noch wird.