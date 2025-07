RTL-Star verrät – Arztbesuch endet mit unerwarteter Diagnose

Der RTL-Star Knossi hat seine Fans erneut mit einer ganz besonderen Geschichte unterhalten. In seiner Instagram-Story berichtet er charmant und witzig von seinem Besuch beim Urologen. Dabei stellt er den Arzt humorvoll vor: „Das ist er hier, der Urologe…“ Diese lockere Art sorgt für gute Laune – selbst beim behandelnden Arzt.

Am Ende überrascht Knossi mit der Diagnose: „Und was haben wir festgestellt? Bandscheibenvorfall!“ Dabei macht Knossi sich über den Ablauf der Untersuchung lustig und meint: „Ich hätte mir das alles sparen können, alle Löcher rein. Hätte man nicht machen müssen.“ Sein Humor bleibt auch in dieser Situation ungebrochen. Die Ironie der Geschichte – ein Bandscheibenvorfall beim Urologen entdeckt – nutzt Knossi gekonnt für seine selbstironischen Pointen.

Knossi: RTL-Star nimmt Fans mit zum Arzt

Der RTL-Star heißt mit bürgerlichem Namen Jens Knossalla und ist für seine offene Art bekannt. Ob in Livestreams oder im Reality-TV – Knossi zeigt sich immer nahbar und ehrlich. Gerade das macht ihn bei seinen Fans so beliebt. Er scheut sich nicht, auch unangenehme Erlebnisse mit Humor zu teilen. Das zeigt, wie sehr er auf Authentizität setzt. Für Knossi gehört Offenheit zur Show – und diese Offenheit beschränkt sich nicht nur auf schöne Momente.

Dass der RTL-Star sogar einen intimen Arztbesuch öffentlich teilt, beweist seinen Mut zur Ehrlichkeit. Gleichzeitig zeigt er, wie wichtig ihm der Kontakt zu seinen Fans ist. Sein Humor wirkt nie aufgesetzt, sondern entsteht aus echten Situationen. Knossi bleibt sich treu – selbst dann, wenn es um eine unangenehme Diagnose geht.

Genau das macht ihn zu einem der bekanntesten RTL-Stars Deutschlands.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.