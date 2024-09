RTL-Star Knossi wagt das Unfassbare – „Größte Challenge ihres Lebens“

Jens Knosalla alias Knossi ist ein absoluter Entertainer. Der 38-Jährige weiß einfach, wie man seine Fans unterhält. Auch jetzt hat der RTL-Star wieder Großes vor.

Knossi-Fans dürfen sich freuen: Jens Knosalla wird schon bald in einem neuen Format zu sehen sein. Das gab der beliebte Influencer seinen rund 1,8 Millionen Followern stolz auf Instagram bekannt. In dem Format will er zusammen mit anderen Influencern den Atlantischen Ozean überqueren. Dafür bleibt er drei Wochen lang offline.

RTL-Star Knossi mit neuem Format

„Das neue Adventure-Format ‚Mission Unknown: Atlantik‘. Knossi begibt sich mit weiteren noch geheimen Creators in ein Abenteuer, das es bis dato noch nicht gegeben hat! In der ‚größten Challenge ihres Lebens‘ segeln sie gemeinsam über den Atlantischen Ozean – und damit ins total Ungewisse. Abbrechen ist dabei keine Option – egal, was passiert!“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Knossala fungiert als Host der Show. Wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet, ist die Ausstrahlung für Anfang 2025 geplant. Allerdings wird das Abenteuer wohl auf keinem klassischen TV-Sender oder Streamer zu sehen sein. Stattdessen soll „Mission Unknown: Atlantik“ vorerst über Youtube zu sehen sein.

Fans zollen Knossi Respekt

Und die Fans freuen sich schon auf das neue Abenteuer mit ihrem Idol Jens Knosalla – zollen aber gleichzeitig auch Respekt an alle Teilnehmer. „Mein größten Respekt. Freue mich jetzt schon auf ein ‚etwas anderes‘ Format. Die Psyche wird der größte Gegner. Viel Erfolg!“, schreibt eine Person in die Kommentarspalte.

„Wow krass… leider auch sehr gefährlich, die Natur kennt keine Gnade!“, „Unfassbar krass. Danach gäbe es nur eine Steigerung mit Knossi’s Mondlandung oder ähnliches“ und „Du musst hart sein, wenn der Atlantik wütend ist. Viel Glück an Knossi und der irren Crew“, heißt es weiterhin.