RTL2: Kurz nach Ausstrahlung von „Diese Büchners“ herrscht absolute Klarheit

Danni Büchner ist wieder zurück auf den TV-Bildschirmen. Nach ihrer Teilnahme im Dschungelcamp der Legenden bekommt die Wahl-Mallorquinerin nun ihre ganz eigene Sendung bei RTL2.

In „Diese Büchners“ zeigt die alleinerziehende Mutter, wie sie ihren Alltag mit den Kindern stemmt. Damit möchte RTL2 die Reality-Fans vor den Bildschirmen unterhalten. Doch gelingt es dem Sender auch?

RTL2: Danni Büchner hat Grund zur Freude

Am Mittwochabend (25. September) setzte RTL2 zunächst auf eine bewährte Sendung zur besten Sendezeit. „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ erreichte am Abend laut Berichten des Branchenmagazins DWDL stolze 580.000 Zuschauer vor den Bildschirmen. Damit konnte der Sender den besten Wert seit Wochen erreichen.

Um 21.15 Uhr folgte dann die erste Folge von „Die Büchners“ im TV-Programm. Danni Büchner und ihre Familie profitieren in jedem Fall von der guten Quote, die „Die Wollnys“ eingespielt haben. Die Premiere kann am Ende des Tages eine Gesamtreichweite von rund 530.000 Zuschauern sichern. Doch einen Dämpfer gibt es.

RTL2 bleibt hinter der Konkurrenz

Im Vergleich mit der direkten Konkurrenz muss sich RTL2 mit dem Abendprogramm am Mittwoch allerdings hinten anstellen. Der Sender Vox erreichte mit der Sendung „110 im Dauereinsatz“ zur besten Sendezeit rund 660.000 Menschen vor den TV-Geräten. Und auch Kabeleins hatte mehr Zuschauer. Der Film „Ant-Man and the Wasp“ erreichte rund 800.000 Menschen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ ab dem 25. September um 21.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.