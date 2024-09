„Diese Büchners“: Danni räumt noch immer das Zimmer ihrer 24-jährigen Tochter auf

Neue Show, alter Trubel: Die Büchners feiern Premiere bei RTL2, aber wer denkt, alles wäre anders als bei „Goodbye Deutschland“, der irrt gewaltig. Der Unterschied? Eine neue Off-Stimme und ein paar musikalische Klänge aus Spanien – fertig ist das neue, alte Format!

Morgens herrscht bei Familie Büchner das übliche Chaos. Während die Zwillinge fröhlich aus den Betten hüpfen, präsentiert sich Mama Danni in ihrem „Schlafanzug-Glamour“. Dabei wird schnell deutlich: Der Alltag der alleinerziehenden Beauty ist weit entfernt von einem stressfreien Luxusleben unter der Sonne Palmas.

„Diese Büchners“: Zuschauer fassungslos

Direkt am Morgen erwartet die Büchners – vor allem Daniela – ein straffes Tagesprogramm. Kinder wecken, anziehen und zur Schule fahren. Zurück in ihrem 250-Quadratmeter-Zuhause erfährt der Zuschauer dann: eine Putzfrau hat die Familie nicht. Der RTL2-Star hält alles selbst in Schuss. „Es ist schwierig, den Haushalt alleine zu führen. Wenn die Kinder in der Schule sind, gehe ich durch jeden Raum, sammle morgens die Wäsche ein, räume die Spülmaschine ein, muss mich dann aber auch noch duschen und gucken, was ich zu Essen mache“, gesteht sie.

Schließlich weckt sie Sohn Volkan und kümmert sich dann um das Zimmer ihrer 24-jährigen Tochter Joelina. Warum das? „Jetzt werden wahrscheinlich die Leute sagen, warum räumst du für die Großen auf“, so Daniela. Doch mit Prüfungsstress bei Joelina und Unistress bei Jada, versteht sie sich als helfende Hand im Hintergrund.

Doch nicht nur das – Danni ist überzeugt, dass ihre „Mädels“ bald das Nest verlassen. „Sie müssen selbstständig werden“, erklärt sie und gibt zu, dass Joelina bald 25 wird.

RTL2 zeigt eine neue Folge von „Diese Büchners“ immer mittwochs um 21:15 Uhr – direkt im Anschluss an „Die Wollnys“.