Danni Büchner: Jugendsünde wird „Goodbye Deutschland“-Star zum Verhängnis

Daniela „Danni“ Büchner ist ein Name, der aus der TV-Welt nicht mehr wegzudenken ist. Mit ihrer unverwechselbaren Art wurde sie zunächst durch das Auswanderer-Format „Goodbye Deutschland“ bekannt. Mittlerweile hat sich Danni als feste Größe in der Unterhaltungsbranche etabliert und beherrschte bereits mit so manchen Schlagzeilen die Medien. Ihre neueste Geschichte dürfte einige Fans sicherlich zum Schmunzeln bringen!

Danni Büchner: Fehlentscheidung im Leben

Gerade startet die toughe Powerfrau mit ihrer eigenen TV-Show und der Teilnahme bei „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ erneut durch und zeigt, dass sie trotz aller Rückschläge nicht zu bremsen ist. Gebremst hatte Danni Büchner allerdings mal jemand bei einer Entscheidung in jungen Jahren.

Denn mit gerade einmal 18 erfüllte sich Danni Büchner ihren lang gehegten Traum eines Tattoos. Was als hübsche Verzierung dienen sollte, endete allerdings als unliebsamer Körperschmuck. Denn mit dem Motiv ist die heute 46-Jährige alles andere als zufrieden!

Danni Büchner: Mutprobe verfolgt sie bis heute

Dannis Körper zieren einige Tattoos – vor allem ihren linken Arm hat sich der „Goodbye Deutschland“-Star großflächig tätowieren lassen. Eine Stelle blieb bisher jedoch gut vor den Augen neugieriger Fans geschützt. Büchners Bauch ziert nämlich ein Delfin, der das Tageslicht nur selten erblickt.

„Das Tattoo habe ich machen lassen mit 18 – privat auf einer Party. Das war so eine Mutprobe. Ich weiß auch nicht, wie man auf so eine Idee kommt“, erklärt sie scherzend gegenüber RTL. Die Körperkunst soll schon seit längerem entfernt werden – heutzutage geht das mit mehreren Laserbehandlungen. Doch dazu hat es Danni Büchner einfach noch nicht geschafft.

Für ihre Offenheit kann man sie dennoch nur sympathisch finden! Schließlich würde nicht jeder Promi seine Jugendsünde preisgeben. Und ihren Humor hat die Auswanderin deshalb noch lange nicht verloren!

„Während der Schwangerschaft war es immer so ein riesen Pottwal“, witzelt die Wahl-Mallorquinerin weiter. Danni Büchner ist Mutter von fünf Kindern. Die drei Ältesten sind aus ihrer ersten Ehe. Ihre beiden Jüngsten – die Zwillinge Jenna und Diego – stammen aus ihrer Ehe mit Jens Büchner, der 2018 verstarb.