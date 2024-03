Nach TV-Ausstieg! Danni Büchner schafft Klarheit: „Das war immer mein Traum“

Sie sagt vorerst „Goodbye“ – Nach Jahren des öffentlichen Lebens im Rampenlicht von „Goodbye Deutschland“ sorgt Danni Büchner nun für einen Paukenschlag, indem sie das TV-Adieu für sich und ihre Kinder verkündet!

Die einstige Düsseldorferin, die durch die Reality-Show zu einer der bekanntesten TV-Auswanderinnen Deutschlands wurde, schließt nun das Kapitel einer emotionalen und bewegenden Fernsehgeschichte. Im exklusiven Gespräch mit dieser Redaktion teilt sie nun die Hintergründe ihrer Entscheidung mit.

Liebe Frau Büchner, warum haben Sie sich nach fast zehn Jahren von „Goodbye Deutschland“ getrennt? Gab es einen bestimmten Auslöser oder waren es mehrere Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben?

„Goodbye Deutschland“ begleitet ja grundsätzlich Familien oder auch Einzelpersonen bei ihrem Weg der Auswanderung. Schafft man es, sich in dem neuen Umfeld zu etablieren oder scheitert der Versuch? Bei uns hat dieser Prozess acht Jahre gedauert, weil wir auch unerwartete Schicksalsschläge haben hinnehmen müssen. Heute aber muss ich sagen: Wir haben es geschafft. Wir sind hier auf Mallorca fest verankert und angekommen. Jeder von uns hat seinen eigenen Mikrokosmos und kümmert sich drum. Wir als Familie funktionieren hier perfekt. Daher stellte sich die Frage „Klappt die Auswanderung oder nicht?“ kaum noch. Wir haben sehr viele Themen – aber anderer Natur.

Welche Erfahrungen nehmen Sie aus Ihrer Zeit bei „Goodbye Deutschland“ mit?

Es war sicher kein leichter Start, da ich anfangs großer Kritik ausgesetzt war. Daran war ich sicher auch nicht ganz unschuldig, aber es war schwer, die Akzeptanz der Menschen zu gewinnen – sei es vor oder hinter dem Bildschirm. Da habe ich viele Erfahrungen gemacht. Aber ich bin mir immer treu geblieben und habe mich dennoch weiterentwickelt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich eine derart treue Community gewinnen hätte können, wie ich sie heute habe. Auch in der Branche freue ich mich, dass ich viele freundlich gesinnte Bekannte und auch ein paar wahre Freunde hinter mir weiß. Das tut sehr gut. Und wenn ich die Entwicklung meiner Kinder sehe, kann das Wort „Stolz“ gar nicht ausdrücken, was ich empfinde. Alle haben ihr eigenes Ding und wir halten alle zusammen. Das war immer mein Traum.

Gibt es bestimmte Momente, die Ihnen besonders in Erinnerung bleiben?

Ja, natürlich. Die Hochzeit zum Beispiel oder die Geburt der Zwillinge waren Momente, die bei Goodbye Deutschland sehr schön waren. Der Tod von Jens war hart. Aber es gab auch viele kleine Dinge, die einen ganz besonderen Zauber in sich trugen. Ich weiß, dass ich später mit meinen Kindern und Enkelkindern alte Folgen anschauen und ihnen wichtige und emotionale Familienmomente präsentieren kann.

Gibt es konkrete Projekte oder Vorhaben, die Sie jetzt in Angriff nehmen möchten?

Bei uns steht immer was an – das trägt eine Familie mit fünf Kindern immer so mit sich.

