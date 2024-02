Danni Büchner bricht mit „Goodbye Deutschland“! „Manchmal muss man Veränderungen angehen“

Schluss, Aus, Ende: Danni Büchner gibt bekannt, dass sie und ihre Kinder nicht mehr bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen sein werden. Ein harter Bruch! Schließlich wurde die gebürtige Düsseldorferin durch die Sendung hierzulande schnell bekannt.

Damals war sie mit ihrem mittlerweile verstorbenen Partner Jens Büchner bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen. Und auch nach seinem Tod ließ sie ihren Alltag und den ihrer Kinder von den Kameras begleiten. Doch nun ist Schluss damit. Das verrät die 46-Jährige auf Instagram.

Danni Büchner findet deutliche Worte

Sieht man Danni Büchner nicht gerade im TV, dann hält sie ihre Fans bei Instagram auf dem Laufenden. Dort hat sie über die Jahre rund 329.000 Follower gewonnen. Neben Werbung für diverse Produkte, postet sie dort auch regelmäßige Schnappschüsse aus ihrem Leben.

Und auch für Fragen der Fans ist sie offen. Am Mittwochabend (28. Februar) möchte ein Follower beispielsweise wissen, wann sie und ihre Kinder wieder mal bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen sein werden. Da hat die 46-Jährige allerdings keine guten Nachrichten. „Leider wird man uns in Zukunft nicht mehr bei ‚Goodbye Deutschland‘ sehen. Manchmal muss man im Leben Veränderungen angehen. Wir freuen uns über die tollen vergangenen Jahre, und es wird auch immer ein Teil von uns bleiben“, schreibt sie. Doch was steckt dahinter?

Danni Büchner nicht mehr bei „Goodbye Deutschland“

Es dürfte ein wahrer Schock für die Fans der fünffachen Mutter sein. Schließlich haben viele hauptsächlich ihretwegen eingeschalten. Was die genauen Gründe für die Trennung sind, lässt Danni Büchner erstmal offen.

Doch sie versucht ihren Fans auch einen kleinen Hoffnungsschimmer mit auf den Weg zu geben. „Es ist ein Abschied, vielleicht nicht für immer, aber vorerst. Eventuell erzähle ich euch bald mehr dazu, warum, weshalb und wie!“, erklärt die Auswanderin.