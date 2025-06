Bei Überfall: Carmen Geiss ging auf Angreifer los

Carmen Geiss und ihr Ehemann erlebten ein Wochenende, das ihr Leben verändert hat. Vier bewaffnete Männer drangen in ihr Haus in Saint-Tropez ein. Was folgte, war ein brutaler Überfall, der tiefe Spuren hinterließ. Carmen Geiss geriet dabei besonders in den Fokus.

Sie ließ sich nicht einfach einschüchtern, sondern stellte sich einem der Täter mutig entgegen. „Carmen war komplett hysterisch und hat dann das gemacht, was man nicht machen sollte: Sie ist auf den einen Täter losgegangen und hat ihm tatsächlich die Maske vom Gesicht gezogen. Der Täter ist dann ausgeflippt und hat ihr den Kehlkopf eingedrückt und sie mit beiden Händen gewürgt“, berichtet die Bild.

Carmen Geiss wehrte sich mit aller Kraft

Die Folgen des Angriffs waren gravierend. Eine alte Narbe an Carmens Hals platzte auf, und der Täter griff mit bloßen Fingern in die Wunde. Noch Tage später waren die Verletzungen sichtbar. Carmen Geiss wandte sich an ihre Fans mit einem emotionalen Video. Ihre Stimme war kaum hörbar, denn sie wurde, wie sie selbst sagte, „bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt“.

Die Verletzung musste erneut genäht werden. Trotz allem zeigte sich Carmen Geiss dankbar für die Anteilnahme ihrer Community. Der Überfall ließ sie aber nicht nur körperlich, sondern auch seelisch leiden. Auf Instagram schrieb sie: „Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat.“ Auch Robert Geiss schilderte die Ereignisse offen.

Er erklärte ebenfalls auf Instagram: „Heute ist leider der Albtraum wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden, von vier Personen mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden. Die Täter zwangen sie, die Tresore zu öffnen. Für ihn ist klar: „Saint-Tropez ist leider Gottes nicht sicher.“

