Eishockey-WM – Deutschland gegen Polen im Live-Ticker: Folgt das nächste Spektakel?

Hinter dem DEB-Team liegen bei der Eishockey-WM in Tschechien aufregende Tage: Fünf Spiele hat Deutschland bisher absolviert und für reichlich Spektakel gesorgt. Gibt es die nächste Tor-Gala am Samstag (18. Mai) gegen die Polen?

Um 16.20 Uhr geht es zwischen Deutschland und Polen bei der Eishockey-WM los. Die DEB-Truppe könnte mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen.

Eishockey-WM – Deutschland gegen Polen im Live-Ticker

6:4, 1:6, 1:6, 8:1 und 8:2: So lauten die Ergebnisse des DEB-Teams bislang bei dieser Eishockey-WM. Wann immer Deutschland spielt, fallen viele Tore. Wird das auch gegen die Polen der Fall sein? Die Deutschen sind Favorit, dürfen die polnische Mannschaft aber nicht unterschätzen. Gelingt der vierte Sieg im sechsten Spiel? In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Deutschland – Polen -:- (-:-, -:-. -:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

15.23 Uhr: In rund einer Stunde geht es los. Ein Konkurrent der Deutschen kassierte eine herbe Pleite: Lettland ging gegen Schweden mit 2:7 unter und hat zwei Punkte Rückstand auf Deutschland. Bedeutet: Gewinnt das DEB-Team die restlichen beiden Spiele, ist das Viertelfinale sicher.

15.02 Uhr: Wo wird die Partie übertragen? Alle TV-Infos gibt es hier.

14.21 Uhr: Für Stachowiak wird es ein ganz besonderes Spiel. Auf der Tribüne werden nämlich einige Verwandte Platz nehmen, die in Polen zu Hause sind und für die es nur eine vergleichsweise kurze Anreise mit dem Auto über die nahe Grenze bedeutet: „Es wird ein sehr emotionales Spiel für mich“, sagte er.

13.42 Uhr: Deutschlands Wojciech Stachowiak zeigt sich nach dem deutlichen Sieg gegen Kasachstan optimistisch. „Ich bin sehr überzeugt, dass es wieder klappen wird wie heute“, sagte der Profi am „ProSieben“-Mikro über die Partie gegen die Polen: „Die ganze Mannschaft hat heute gezeigt, dass wir ein gutes Team sind und Charakter haben.“

12.07 Uhr: Für die Deutschen sieht es in Sachen Viertelfinale sehr gut aus. In der Tabelle ist die DEB-Truppe derzeit auf Platz drei und könnte mit einem Sieg gegen Polen das Ticket für die nächste Runde schon so gut wie sicher machen. Die ersten vier der beiden Gruppen erreichen die Runde der besten acht.

11.32 Uhr: Drei Siege und zwei Niederlagen gab es bisher für das DEB-Team. Die zwei Pleiten gab es gegen die Turnier-Favoriten Schweden und USA. Ansonsten zeigte Deutschland gegen die restlichen Teams starke Leistungen. Vor allem zuletzt gab es mit dem 8:1 gegen Lettland und dem 8:2 gegen Kasachstan deutliche Erfolge.

Samstag, 18. Mai, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Deutschland und Polen. Los geht’s um 16.20 Uhr.